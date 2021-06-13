Скоро - Трійця: що треба зробити за тиждень до зелених свят

У Святому писанні говориться, що в цей день на Матір Божу і апостолів зійшов Святий Дух у вигляді променистих язиків полум'я в келії в Єрусалимі. Завдяки святому вогню апостоли змогли розмовляти на всіх мовах світу, щоб нести всюди слово Боже.

Традиції Трійці в Україні

Вважається, що до свята слід дуже ретельно приготуватися, встигнувши ретельно прибрати весь будинок, щоб не залишилося жодного брудного кута.

В Україні цей день називають Зеленою неділею, адже в храмах заведено освячувати букет з ароматних трав. Найчастіше це аїр, любисток, м'ята, полин, чебрець. Після цього букет забирають додому, де він буде оберігати вас і вашу родину цілий рік. Старий же, минулорічний, букет слід спалити - викидати його не можна.

Будинок треба прикрасити зеленими гілками. Зазвичай, це береза, дуб, горобина, клен.

Свято варто провести в колі родини, зібравшись за столом. А в хорошу погоду можна вирушити на природу.

Цікавою традицією Трійці є плетіння вінків. Дівчата запускали прикрасу в річку ввечері. Куди він поплив, звідти й варто чекати нареченого. Якщо ж вінок застряг, весіллю скоро не бути.

За день до Трійці відзначається Троїцька батьківська субота. В цей день варто сходити на кладовище, де треба поминути померлих родичів.

Що суворо заборонено робити на "зелені" свята