Скоро - Трійця: що треба зробити за тиждень до зелених свят

Трійцю 2021 українці святкуватимуть вже за тиждень - 20 червня. Це свято називають ще П'ятидесятницею, адже відзначається воно через 50 днів після Великодня. В Україні період напередодні Трійці називається "зеленими" святами, адже символіка і обряди багато в чому пов'язані з рослинами.
Що треба встигнути зробити до Трійці, як відзначити свято, заборони, обряди і прикмети - читайте нижче в нашому матеріалі.
У Святому писанні говориться, що в цей день на Матір Божу і апостолів зійшов Святий Дух у вигляді променистих язиків полум'я в келії в Єрусалимі. Завдяки святому вогню апостоли змогли розмовляти на всіх мовах світу, щоб нести всюди слово Боже.
Вважається, що до свята слід дуже ретельно приготуватися, встигнувши ретельно прибрати весь будинок, щоб не залишилося жодного брудного кута.
В Україні цей день називають Зеленою неділею, адже в храмах заведено освячувати букет з ароматних трав. Найчастіше це аїр, любисток, м'ята, полин, чебрець. Після цього букет забирають додому, де він буде оберігати вас і вашу родину цілий рік. Старий же, минулорічний, букет слід спалити - викидати його не можна.
Будинок треба прикрасити зеленими гілками. Зазвичай, це береза, дуб, горобина, клен.
Свято варто провести в колі родини, зібравшись за столом. А в хорошу погоду можна вирушити на природу.
Цікавою традицією Трійці є плетіння вінків. Дівчата запускали прикрасу в річку ввечері. Куди він поплив, звідти й варто чекати нареченого. Якщо ж вінок застряг, весіллю скоро не бути.
За день до Трійці відзначається Троїцька батьківська субота. В цей день варто сходити на кладовище, де треба поминути померлих родичів.
Раніше ми писали про найважливіші свята червня, і скільки вихідних нас очікує в перший місяць літа.