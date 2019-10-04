Скоро потеплеет: стало известно, когда включат батареи в Украине

Украина практически готова к отопительному сезону и отопление начнут подключать сразу, как только среднесуточная температура воздуха опустится до +8 градусов. Об этом сообщила министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак.

Она отметила, что объекты социальной сферы начнут подключать уже с 10 октября, а жилой фонд с 15 октября, однако в намеченном графике возможны изменения в связи с погодными условиями.

"Органы местного самоуправления готовы начать подключение отопления к объектам социальной сферы с 10 октября, а жилого фонда — с 15 октября. Но по факту отопительный сезон начнется тогда, когда в течение трех суток среднесуточная температура воздуха будет ниже +8С. Что касается технической готовности, то, по информации из регионов, готовности жилого и социального фондов составляет почти 100%, а коммунальных предприятий теплоэнергетики — 100%", - рассказала министр.

Она добавила, что есть некоторые проблемы с вхождением в отопительный сезон в Луганской и Донецкой областях и это касается частных предприятий и тепловиков. На данный момент правительство решает этот вопрос с органами местного самоуправления. Также решается вопрос о подключении отопления в городах Смела и Шепетовка. Частично есть проблемы в Запорожской и Львовской областях.

Известно, что в связи с резким похолоданием, с 4 октября начали включать отопления в социальных зданиях в западных областях. В частности, Львов начал отапливать детские сады, школы и больницы. В Тернополе, Ивано-Франковске и Чернигове планируют включить батареи уже в понедельник, 7 октября.