Газ по летней цене: как украинцы могут сэкономить зимой на оплате "коммуналки"

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Перед отопительным сезоном украинцы могут купить газ по летней стоимости. Это позволит сэкономить примерно 25% по сравнению с зимними расценками, уверяют в НАК "Нафтогаз Украины".

В компании предлагают каждой семье по летним ценам не более 25 тыс. куб. м газа на весь отопительный период, но не исключают, что распространят акцию на предприятия теплокоммунэнерго и ОСМД. Подробнее – в материале РБК-Украина.

За прошедшие несколько месяцев стоимость газа для бытовых потребителей заметно упала – примерно на 25%. До 30 апреля действовала единая цена в размере 7858,3 гривен за тыс. куб. м, а, начиная с мая, она ежемесячно снижалась, и в августе составила 5912,49 гривен за тыс. куб. м. Эти цены не учитывают только стоимость распределения топлива газсбытами.

Летом спрос на газ традиционно ниже, поэтому и цены падают. Но уже в отопительный сезон спрос растет, что влияет и на рост цены газа. Чтобы сгладить ценовое давление на украинцев, "Нафтогаз" инициировал программу "Газовый запас". Согласно условиям программы, каждое домохозяйство может закупить топливо на отопительный сезон в размере до 25 тыс. куб. м и использовать его до 31 марта 2020 года.

Условия акции на "летний" газ

Инициатива НАК идет в ценовом тренде последних месяцев и связана с обвалом цен на биржах, торгующих газом в странах ЕС. Стоимость газа на этих площадках учитывается в расчетах цены топлива для украинских потребителей. Стоимость природного газа в Европе начала резко снижаться со второй половины апреля и, судя по тенденции, будет уменьшаться дальше.

"Нафтогаз" предлагает топливо по цене несколько выше августовской – 6184,16 грн за тыс. куб. м. По мнению главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, если создать запас заблаговременно, то это поможет сэкономить около 25% средств на отопление в зимний период. Это значит, что цена газа без "акции" от "Нафтогаза" будет несколько выше, чем в прошлом сезоне.

Для того чтобы воспользоваться этой опцией, достаточно подписать одно дополнительное соглашение в Центре обслуживания клиентов газсбыта, либо через электронный кабинет поставщика газа, и оплатить объем топлива. Во время отбора газа в отопительный сезон надо будет дополнительно заплатить только стоимость доставки региональным поставщикам. Но этой возможностью украинцы могут воспользоваться только до 25 сентября.

"Такая инициатива справедлива и действительно позволяет сэкономить средства. Но времени выделено недостаточно, ведь ценовые тренды на европейском рынке позволяли НАКу начать такую ​​акцию еще в июне. Было бы целесообразно сроки приема заявок от бытовых потребителей продлить, например, до 15 октября", — считает эксперт Центра Разумкова Максим Билявский.

По итогу первой декады сентября, как сообщили в НАКе, в рамках предложения "Газовый запас" договора подписали более 13 тысяч семей.

"Соглашение подписал каждый четвертый из тех, кто обратился в местный Центр обслуживания клиентов, чтобы выяснить особенности предложения – это высокий показатель, который свидетельствует об актуальности и выгодность предложения", – сказали РБК-Украина в пресс-службе "Нафтогаза".

Программа "Газовый запас" пока действует только для индивидуальных домохозяйств. Но в "Нафтогазе" планируют расширить действие программы также на предприятия теплокоммунэнерго (ТКЭ) и ОСМД с собственными котельными. Этот нюанс очень важен, поскольку от цены газа для ТКЭ и ОСМД зависит размер коммунальных платежей для жителей многоквартирных домов.

"Закупка ТКЭ и ОСМД газа на зиму по выгодной летней цене – это потенциальная экономия для потребителей тепла, проживающих в домах с централизованным отоплением. Рассчитываем, что они смогут воспользоваться этими преимуществами в ближайшее время", – уточнили в пресс-службе НАК.

Но, учитывая достаточно сжатые сроки действия программы, возникают большие сомнения в том, что предприятия теплокоммунэнерго смогут воспользоваться ее преимуществами. В противном случае придется продлевать действие программы "Газовый запас" на более поздние сроки. "Если в последние недели действия предложения ее популярность продолжит расти, мы будем искать способ, чтобы ее продлить", – добавили в "Нафтогазе".

Сколько можно сэкономить

РБК-Украина подсчитало, как изменятся платежи бытовых потребителей за природный газ в отопительный сезон, если закупить газ по программе "Газовый запас" в сравнении с ценой газа прошлого отопительного сезона. Для расчетов взята отапливаемая площадь в 100 кв. м при поддерживаемой температуре +18 C°, используя котел украинского производства мощностью 12,5 кВт с расходом газа 1,4 куб. м в час.

Поскольку тарифы для распределения топлива у всех региональных газсбытов разные, то в качестве примера был взят тариф ПАО "Киевгаз", который действует в городе Киев.

Конечная цена для бытового потребителя в прошлый отопительный сезон составляла 8548,92 грн за тыс. куб. м. Конечная цена по программе "Газовый запас" с учетом надбавки поставщика (2,5%), тарифа на поставку магистральными трубопроводами (188,63 грн) и тарифа ПАО "Киевгаз" (254,28 грн) составит 6438,44 грн за тыс. куб. м.

Ноябрь и март можно считать входом и выходом из отопительного сезона, поэтому здесь расход меньше – порядка 200-300 куб. м. в месяц. Три зимних месяца самые холодные – расход составит 400-500 куб м.

При цене в прошлом сезоне:

В ноябре и марте: 200-300 куб. м. * 8,54892 грн*куб. м =1710-2565 грн

Январь-февраль: 400-500 куб м. * 8,54892 грн*куб. м = 3420-4275 грн

При цене по программе "Газовый запас":

В декабре и марте: 200-300 куб. м. * 6,44 грн*куб. м = 1288-1932 грн

Январь-февраль: 400-500 куб м. * 6,44 грн*куб. м = 2576-3220 грн

Экономия составляет 24,68%.

Эти расчеты актуальны в случае сохранения цены природного газа на уровне прошлого отопительного сезона. Однако НАК уже спрогнозировал цену для населения и предприятий ТКЭ на ноябрь и декабрь этого года на уровне 9025,93 грн за тыс. куб м (без стоимости распределения газа региональными поставщиками). Эта цена может корректироваться как в сторону повышения, так и в сторону снижения, но она уже на 15% выше, чем в прошлом году.

Вплоть до конца года с ценами ситуация более менее ясна, чего не скажешь о ценах в 2020 году. Будет ли цена ниже или выше прошлогодней, спрогнозировать достаточно сложно. На это влияет ряд факторов, главные из которых – наличие свободных объемов газа на европейском рынке для Украины и результат переговоров по продлению транзита российского газа через территорию Украины после 1 января 2020 года.

Уже сейчас Украина и страны ЕС готовятся к непростым газовым переговорам, наполняя все существующие хранилища газа. Если сторонам не удастся договориться о транзите российского топлива в страны ЕС через Украину, наша страна потеряет источник для реверса природного газа. И все надежды будут только на поставки из ЕС и внутреннюю добычу.

"Топлива в украинских газовых хранилищах хватит на два месяца, однако отопительный период заканчивается не в феврале, а в начале апреля. Рассчитать даже приблизительно стоимость газа для украинцев и размер коммунальных платежей практически невозможно", – говорит директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

На размер коммунальных платежей влияют и другие причины. Украина имеет внутренний резерв для некоторого снижения цен на топливо за счет более эффективного внутреннего администрирования предприятий ЖКХ. Для этого следует провести полный и прозрачный аудит всех предприятий топливно-энергетического комплекса, оптимизировать все хозяйственные процессы и устранить существующие коррупционные схемы, уверены эксперты. А уже потом, на основании результатов проверки монополистов, провести соответствующие корректировки коммунальных тарифов.