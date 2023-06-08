Скоро починається Петрів піст. Календар харчування на кожен день

Петрів піст, також відомий як Петрівський піст або Апостольський піст, є одним з важливих постів у православній церкві. Під час цього посту віряни дотримуються певних обмежень та приписів, які регулюють харчування.
На які дати припадає Петрів піст 2023 і що можна їсти у цей період - читайте на Styler.
Петрів піст розпочинається відразу після закінчення Троїцького тижня, в понеділок, і триває до свята Петра і Павла, які є двома з найважливіших апостолів у християнстві.
Таким чином, цього Апостольський піст триватиме з 12 червня по 12 липня.
Цей піст вважається часом духовної покаянності, молитви, посту та самовідданості Богу.
Під час посту віряни виконують ряд релігійних обов'язків, зокрема відвідують церкву, беруть участь у богослужіннях, зосереджуються на молитві, покаянні та позбавленні.
Цей час також характеризується обмеженнями у харчуванні, коли віряни виключають з раціону (або обмежують споживання) м'ясні і молочні продукти, яйця, алкоголь та інші продукти тваринного походження.
Згідно з церковними традиціями, рибу дозволяється вживати в усі дні посту, за винятком середи та п'ятниці. Такі обмеження символізують відмову від земних задоволень та прагнення до духовного зростання та самоволі.
Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
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