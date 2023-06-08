Скоро начинается Петров пост. Календарь питания на каждый день

Пост Петра, также известный как Петровский пост или Апостольский пост, является одним из важных постов в православной церкви. Во время этого поста верующие соблюдают определенные ограничения и предписания, регулирующие питание.
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Петров пост начинается сразу после окончания Троицкой недели, в понедельник, и продолжается до праздника Петра и Павла, которые являются двумя из важнейших апостолов в христианстве.
Таким образом, этот апостольский пост будет продолжаться с 12 июня по 12 июля.
Этот пост считается временем духовного покаяния, молитвы, поста и самоотверженности Богу.
Во время поста верующие выполняют ряд религиозных обязанностей, в том числе посещают церковь, участвуют в богослужениях, сосредотачиваются на молитве, покаянии и ограничении.
Это время также характеризуется ограничениями в питании, когда верующие исключают из рациона или ограничивают потребление мясные и молочные продукты, яйца, алкоголь и другие продукты животного происхождения.
Согласно церковным традициям, рыбу разрешается употреблять во все дни поста, за исключением среды и пятницы. Такие ограничения символизируют отказ от земных удовольствий и стремление к духовному росту и силе воли.
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье
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