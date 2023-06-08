Скоро начинается Петров пост. Календарь питания на каждый день

Когда начинается Петров пост 2023

Петров пост начинается сразу после окончания Троицкой недели, в понедельник, и продолжается до праздника Петра и Павла, которые являются двумя из важнейших апостолов в христианстве.

Таким образом, этот апостольский пост будет продолжаться с 12 июня по 12 июля.

Что нужно знать о Петровом посте

Этот пост считается временем духовного покаяния, молитвы, поста и самоотверженности Богу.

Во время поста верующие выполняют ряд религиозных обязанностей, в том числе посещают церковь, участвуют в богослужениях, сосредотачиваются на молитве, покаянии и ограничении.

Это время также характеризуется ограничениями в питании, когда верующие исключают из рациона или ограничивают потребление мясные и молочные продукты, яйца, алкоголь и другие продукты животного происхождения.

Что можно есть в Петров пост

Согласно церковным традициям, рыбу разрешается употреблять во все дни поста, за исключением среды и пятницы. Такие ограничения символизируют отказ от земных удовольствий и стремление к духовному росту и силе воли.

Предлагаем вам календарь питания на Петров пост 2023:

Понедельник

Можно употреблять горячие блюда, которые готовятся без использования масла.

Вторник

Можно употреблять блюда из грибов и рыбы.

Разрешено употреблять масло.

Среда

Суровый день поста.

Допускается только сухое питание, то есть исключение любой пищи, кроме сухой.

Четверг

Можно употреблять рыбу и морепродукты.

Пятница

Суровый день поста.

Допускается только сухое питание.

Суббота

Можно употреблять блюда из рыбы и грибов.

Разрешено употреблять масло.

Воскресенье