Скоро починається Петрів піст. Календар харчування на кожен день

Петрів піст, також відомий як Петрівський піст або Апостольський піст, є одним з важливих постів у православній церкві. Під час цього посту віряни дотримуються певних обмежень та приписів, які регулюють харчування.

На які дати припадає Петрів піст 2023 і що можна їсти у цей період - читайте на Styler.

Коли починається Петрів піст 2023

Петрів піст розпочинається відразу після закінчення Троїцького тижня, в понеділок, і триває до свята Петра і Павла, які є двома з найважливіших апостолів у християнстві.

Таким чином, цього Апостольський піст триватиме з 12 червня по 12 липня.

Що треба знати про Петрів піст

Цей піст вважається часом духовної покаянності, молитви, посту та самовідданості Богу.

Під час посту віряни виконують ряд релігійних обов'язків, зокрема відвідують церкву, беруть участь у богослужіннях, зосереджуються на молитві, покаянні та позбавленні.

Цей час також характеризується обмеженнями у харчуванні, коли віряни виключають з раціону (або обмежують споживання) м'ясні і молочні продукти, яйця, алкоголь та інші продукти тваринного походження.

Що можна їсти у Петрів піст

Згідно з церковними традиціями, рибу дозволяється вживати в усі дні посту, за винятком середи та п'ятниці. Такі обмеження символізують відмову від земних задоволень та прагнення до духовного зростання та самоволі.

Пропонуємо вам календар харчування на Петрів піст 2023:

Понеділок

Можна вживати будь-які гарячі страви, які готуються без використання олії.

Вівторок

Можна вживати страви з грибів та риби.

Дозволено вживати олію.

Середа

Суворий день посту.

Допускається лише сухоїдіння, тобто виключення будь-якої їжі, крім сухої.

Четвер

Можна вживати рибу та морепродукти.

П'ятниця

Суворий день посту.

Допускається лише сухоїдіння.

Субота

Можна вживати страви з риби та грибів.

Дозволено вживати олію.

Неділя