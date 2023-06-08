ua ru
Чт, 08 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Скоро начинается Петров пост. Календарь питания на каждый день

Новина українською →
Четверг 08 июня 2023 07:00
Скоро начинается Петров пост. Календарь питания на каждый день Скоро начинается Петров пост 2023 (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Пост Петра, также известный как Петровский пост или Апостольский пост, является одним из важных постов в православной церкви. Во время этого поста верующие соблюдают определенные ограничения и предписания, регулирующие питание.

На какие даты приходится Петров пост 2023 года и что можно есть в этот период – читайте на Styler.

Когда начинается Петров пост 2023

Петров пост начинается сразу после окончания Троицкой недели, в понедельник, и продолжается до праздника Петра и Павла, которые являются двумя из важнейших апостолов в христианстве.

Таким образом, этот апостольский пост будет продолжаться с 12 июня по 12 июля.

Что нужно знать о Петровом посте

Этот пост считается временем духовного покаяния, молитвы, поста и самоотверженности Богу.

Во время поста верующие выполняют ряд религиозных обязанностей, в том числе посещают церковь, участвуют в богослужениях, сосредотачиваются на молитве, покаянии и ограничении.

Это время также характеризуется ограничениями в питании, когда верующие исключают из рациона или ограничивают потребление мясные и молочные продукты, яйца, алкоголь и другие продукты животного происхождения.

Что можно есть в Петров пост

Согласно церковным традициям, рыбу разрешается употреблять во все дни поста, за исключением среды и пятницы. Такие ограничения символизируют отказ от земных удовольствий и стремление к духовному росту и силе воли.

Предлагаем вам календарь питания на Петров пост 2023:

Понедельник

  • Можно употреблять горячие блюда, которые готовятся без использования масла.

Вторник

  • Можно употреблять блюда из грибов и рыбы.
  • Разрешено употреблять масло.

Среда

  • Суровый день поста.
  • Допускается только сухое питание, то есть исключение любой пищи, кроме сухой.

Четверг

  • Можно употреблять рыбу и морепродукты.

Пятница

  • Суровый день поста.
  • Допускается только сухое питание.

Суббота

  • Можно употреблять блюда из рыбы и грибов.
  • Разрешено употреблять масло.

Воскресенье

  • Можно употреблять рыбу и другие песни, горячие блюда с добавлением масла.

Ранее мы писали о том, какие важные церковные праздники в июне 2023 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
свято в Україні піст свято