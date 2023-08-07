Скоро в киевском метро могут появиться "особенные" вагоны для избранных: что известно

Представители киевского сообщества велосипедистов создали петицию на сайте горсовета столицы, чтобы сделать в метрополитене отдельный вагон для них.

Об этом пишут на сайте электронных петиций горсовета Киева.

Что известно об "особенные" вагоны

В велосообществе отмечают, что создание специальных вагонов в метро крайне важно, особенно с учетом особенностей ландшафта Киева.

"Наш город разделен на два берега Днепра, из-за отсутствия велодорожек на мостах очень проблематично ездить с одного берега на другой. Также на правом берегу очень много склонов, поэтому иногда было бы комфортнее использовать метро", - пишут активисты в пояснительной записке.

Также они подчеркивают, что после повышения цены на топливо все больше людей стали пользоваться велосипедами, самокатами, моноколесами и другими видами транспорта.

За 5 дней петиция набрала уже более 950 голосов из 6 тыс. необходимых. Однако отметим, что сбор продлится еще 55 дней.

Вопрос о создании специального вагона для велосипедистов будет рассмотрен, если петиция наберет необходимое количество голосов. Велосипедисты надеются, что такие нововведения помогут сделать Киев более экологичным и облегчат передвижение по городу для многих граждан.

Петицию рассмотрят, если она наберет 6 тыс. голосов (скриншот)

Количество велосипедистов за последние годы увеличилось

Эксперты отмечают, что в столице количество велосипедистов значительно возросло с началом эпидемии коронавируса. Вторая волна увеличения количества была летом в прошлом году, когда был ощутимый дефицит топлива.

Также добавим, что, несмотря на то, что часть районов столицы обустроена велодорожками, часто велосипедистам приходится ездить по дороге или же по пешеходной части.

Напомним также, что недавно в Киеве поставили 8 светофоров, общих для автомобилистов и велосипедистов.