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Як виглядає секретна гілка метро Києва, про яку мало хто знає (фото)

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Київ, П'ятниця 02 червня 2023 10:15
Як виглядає секретна гілка метро Києва, про яку мало хто знає (фото) Фото: У мережі показали секретну гілку метро у Києві (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У метро Києва існує три гілки, це – синя, зелена та червона. Але є ще четверта секретна гілка, її довжина 4 кілометри і вона службова.

Про це розповіли на сторінці у Facebook "Спрага. У Києві цікаво".

Що відомо про секретну гілку метро

Багато хто припускає існування певної секретної лінії для транспортування уряду у разі лиха (від ядерного вибуху до вибуху народного гніву), проте це неправда. Щодня метро перевозить мільйони пасажирів, і для того, щоб ця колосальна транспортна система працювала нормально, колись довелося побудувати додаткову гілку підземки, яка призначена виключно для службового використання.

Назва цієї лінії ССГ – службова сполучна гілка. Цей комплекс технічних тунелів використовується для перегонки складів між трьома лініями метро.

ССГ з'єднує станції метро "Кловська", "Хрещатик" та "Майдан Незалежності", доступ туди - обмежений.

По службової гілки ще пересуваються технічні, господарські потяги, які виконують різноманітні роботи у тунелях. Тут же провозять нові рейки для заміни, а найчастіше поїзди та обслуговуються не у своєму депо, а на іншій лінії. Так довгий час було із зеленою гілкою, де депо не було.

Майдан став центральною точкою цієї лінії тому, що будували її якраз під час появи синьої, Оболонсько-Теремківської гілки, яка була другою після червоної. Тобто переїзд спроектували одразу, у 1970-ті роки. Потім додали і шлях до зеленої, найновішої на цей час гілки.

Як виглядає секретна гілка метро Києва, про яку мало хто знає (фото)Як виглядає секретна гілка метро Києва, про яку мало хто знає (фото)Як виглядає секретна гілка метро Києва, про яку мало хто знає (фото)Як виглядає секретна гілка метро Києва, про яку мало хто знає (фото)У київському метро існує службова гілка метро (фото: facebook.com/spraga.info)

Окрім того, дивіться історичні фото XX століття із різних районів столиці.

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