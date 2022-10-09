Скоро канікули: з'явилися точні дати відпочинку школярів 2022-2023

Вже скоро більшість школярів відправляться на перший осінній відпочинок з початку навчального року.
Коли саме почнуться канікули, всі "щасливі" дати для школярів - в матеріалі Styler нижче.
Традиційно навчальний рік в Україні триває з 1 вересня по 30 червня. Однак дати канікул можуть помінятися відповідно до внутрішніх рішень адміністрацій шкіл. Головне, щоб їхня тривалість була не менше 30 днів (без урахування періоду літніх канікул).
Перший відпочинок школярів триватиме тиждень, з 24 по 30 жовтня 2022 року, якщо не буде рішень, щодо зміни цих дат.
Позаяк більшість загальноосвітніх українських шкіл навчається за семестровою системою (два семестри, чотири чверті), в таких школах канікули тривають:
Однак у деяких освітніх закладах діє триместрова система з модулями (переважно, у ліцеях та коледжах).
Тут канікули мають такий графік:
Важливо: зміни термінів навчання можуть залежати від воєнної та епідеміологічної ситуації в Україні. Крім того через сильні морози чи погане опалення у деяких школах канікули також можуть переноситися.
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