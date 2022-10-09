Скоро канікули: з'явилися точні дати відпочинку школярів 2022-2023

Традиційно навчальний рік в Україні триває з 1 вересня по 30 червня. Однак дати канікул можуть помінятися відповідно до внутрішніх рішень адміністрацій шкіл. Головне, щоб їхня тривалість була не менше 30 днів (без урахування періоду літніх канікул).

Коли осінні канікули

Перший відпочинок школярів триватиме тиждень, з 24 по 30 жовтня 2022 року, якщо не буде рішень, щодо зміни цих дат.

Всі дати канікул 2022-2023

Позаяк більшість загальноосвітніх українських шкіл навчається за семестровою системою (два семестри, чотири чверті), в таких школах канікули тривають:

Осінні - з 24 по 30 жовтня 2022 року

Зимові - з 26 грудня 2022 року по 8 січня 2023 року

Весняні - з 27 березня 2023 року до 2 квітня 2023 року

Літні - з 1 червня 2023 року по 31 серпня 2023 року

Однак у деяких освітніх закладах діє триместрова система з модулями (переважно, у ліцеях та коледжах).

Тут канікули мають такий графік:

Перші осінні канікули - з 3 до 9 жовтня 2022 року

Другі осінні канікули - з 21 до 27 листопада 2022 року.

Різдвяні/новорічні канікули - з 25 грудня 2022 року до 8 січня 2023 року.

Лютневі канікули - з 10 до 19 лютого 2023 року.

Весняні канікули - з 3 до 9 квітня 2023 року.

Літні канікули - з 25 травня до 1 вересня 2023 року.

Важливо: зміни термінів навчання можуть залежати від воєнної та епідеміологічної ситуації в Україні. Крім того через сильні морози чи погане опалення у деяких школах канікули також можуть переноситися.