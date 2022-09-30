Скільки мають тривати онлайн-уроки протягом дня: у МОЗ дали чітку відповідь

У міністерстві охорони здоров'я запровадили норму щодо тривалості онлайн-уроків для школярів протягом дня. Норми будуть різні – залежно від віку школярів та навчального навантаження.

Про це йдеться у наказі МОЗ про внесення поправок до Санітарного регламенту для установ загальної середньої освіти.

У документі сказано, що вводиться нормування безперервної тривалості навчальних онлайн-занять протягом дня у синхронному форматі. В умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації іншого характеру безперервна тривалість навчальних занять при організації дистанційного навчання у синхронному форматі не повинна перевищувати:

Для учнів 1-2 класів – 2 навчальні заняття по 30 хвилин або 3 – по 20 хвилин.

Для учнів 3-4 класів – 2 заняття по 45 хвилин або 3 – по 3 хвилини, або 4 – по 20 хвилин.

Для учнів 5-6 класів – 2 заняття по 45 хвилин або 3 – по 35 хвилин, або 4 – по 25 хвилин.

Для учнів 7-9 класів – 2 заняття по 45 хвилин або 3 – по 40 хвилин, або 4 по 30 хвилин, або 5 – по 25 хвилин.

Для 10-11 класів – 3 навчальні заняття по 5 хвилин або 4 – по 35 хвилин, 5 – по 30 хвилин або 6 – по 25 хвилин.

Також потрібно враховувати вимоги до роботи з технічними засобами навчання.

Безперервна тривалість навчання на екрані протягом уроку повинна становити:

Учні 1-2 класів – 10 хвилин

2-4 класів – не більше 15 хвилин

5-7 класи – не більше 20 хвилин

8-9 класи – 20-25 хвилин

10-11 класи – на 1 годину занять – не більше 30 хвилин, на 2 години занять – 20 хвилин.

При здвоєних уроках для учнів 10-11 класів тривалість роботи з екраном повинна становити не більше 25-30 хвилин на першому та не більше 15-20 хвилин на другому занятті.

Для учнів, які здобувають освіту за кордоном, дистанційне навчання у другу зміну має починатися не пізніше 16:00.