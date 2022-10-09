Скоро каникулы: появились точные даты отдыха школьников 2022-2023

Уже скоро большинство школьников отправятся на первый осенний отдых с начала учебного года.
Когда именно начнутся каникулы, все "счастливые" даты для школьников – в материале Styler ниже.
Традиционно учебный год в Украине проходит с 1 сентября по 30 июня. Однако даты каникул могут измениться в соответствии с внутренними решениями администраций школ. Главное, чтобы их продолжительность была не менее 30 дней (без учета периода летних каникул).
Первый отдых школьников продлится неделю, с 24 по 30 октября 2022 года, если не будет решений по изменению этих дат.
Поскольку большинство общеобразовательных украинских школ учится по семестровой системе (два семестра, четыре четверти), в таких школах каникулы продолжаются:
Однако в некоторых образовательных учреждениях действует трехместная система с модулями (преимущественно в лицеях и колледжах).
Здесь у каникул есть такой график:
Важно: изменение сроков обучения может зависеть от военной и эпидемиологической ситуации в Украине. Кроме того, из-за сильных морозов или плохого отопления в некоторых школах каникулы также могут переноситься.
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