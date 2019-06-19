Скорая сбила 6-летнюю девочку на "зебре" в Николаеве: водитель просто уехал

Скорая помощь сбила девочку в Николаеве, после чего водитель транспорта скрылся с места происшествия. Инцидент произошел 18 июня. Ребенку оказали помощь правоохранители, которые также доставили пострадавшую в больницу. Об этом рассказали в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Отмечается, что женщина с двумя детьми переходила дорогу по пешеходному переходу на пересечении Херсонского шоссе и улицы Г. Свиридова. В это время автомобиль частной скорой совершил наезд на 6-летнюю девочку и уехал, даже не остановившись.

Мама сбитого ребенка позвала на помощь патрульных, которые проезжали мимо. Правоохранители быстро отреагировали - один остался с девочкой для оказания неотложной помощи, другие догнали водителя-нарушителя и вернули на место ДТП.

Фото: mk.npu.gov.ua

Также были вызваны специалисты отдела расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления.

Девочкой в больнице занялись медики, и после предоставления необходимой помощи отпустили домой - к счастью, серьезных травм она не получила.

В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются, после чего будет решаться вопрос о привлечении водителя к ответственности.

Как сообщалось ранее, в начале июня в Виннице автомобиль скорой помощи сбил 14-летнюю девочку, которая пересекала пешеходный переход на велосипеде.

Также мы писали о том, что на днях в Николаеве произошел странный инцидент - чтобы прекратить драку, водитель авто сбил агрессивного молодчика, который жестоко избивал ногами лежащего на асфальте мужчину. В сети показали видео происшествия, которое вызвало массу коментариев.

Напомним, 7 июня в Конотопе авто начальника полиции сбило ребенка - ДТП вызвало широкий резонанс в обществе. В сети появилось видео с момента инцидента, снятое камерой наблюдения.