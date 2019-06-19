Швидка збила 6-річну дівчинку на "зебрі" в Миколаєві: водій просто поїхав

Швидка допомога збила дівчинку в Миколаєві, після чого водій транспорту зник з місця події. Інцидент стався 18 червня. Дитині надали допомогу правоохоронці, які також доставили постраждалу до лікарні. Про це розповіли у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

Зазначається, що жінка з двома дітьми переходила дорогу по пішохідному переходу на перетині Херсонського шосе і вулиці Г. Свиридова. У цей час автомобіль приватної швидкої скоїв наїзд на 6-річну дівчинку і поїхав, навіть не зупинившись.

Матір збитої дитини покликала на допомогу патрульних, які проїжджали повз. Правоохоронці швидко відреагували - один залишився з дівчинкою для надання невідкладної допомоги, інші наздогнали водія-порушника і повернули на місце ДТП.

Фото: mk.npu.gov.ua

Також були викликані фахівці відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Слідчого управління.

Дівчинкою в лікарні зайнялися медики, і після надання необхідної допомоги відпустили додому - на щастя, серйозних травм вона не отримала.

В даний час всі обставини події встановлюються, після чого вирішуватиметься питання про притягнення водія до відповідальності.

Як повідомлялося раніше, на початку червня у Вінниці автомобіль швидкої допомоги збив 14-річну дівчинку, яка перетинала пішохідний перехід на велосипеді.

Також ми писали про те, що днями в Миколаєві стався дивний інцидент - щоб припинити бійку, водій авто збив агресивного молодика, який жорстоко бив ногами лежачого на асфальті чоловіка. У мережі показали відео події, яке викликало масу коментарів.

Нагадаємо, 7 червня у Конотопі авто начальника поліції збило дитину - ДТП викликало широкий резонанс в суспільстві. У мережі з'явилося відео з моменту інциденту, зняте камерою спостереження.