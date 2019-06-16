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Вмешались: в Николаеве авто сбило молодчика, избивавшего человека на дороге (видео)

STYLERЖизнь    16.06.2019 - 14:31
Вмешались: в Николаеве авто сбило молодчика, избивавшего человека на дороге (видео)
Фото: коллаж РБК-Украина

Драку в Николаеве снимал на камеру "оператор"-очевидец

В Николаеве водитель авто сбил агрессивного молодчика, который жестоко избивал ногами лежащего на асфальте мужчину. После этого из легковушки вышли два человека, явно с целью окончательно "утихомирить" драчуна. Инцидент произошел около строительного рынка на улице Космонавтов, передает местное издание "Новости-N".

В сети также было опубликовано соответствующее видео, снятое очевидцами происшествия.

Отмечается, что потасовка, которая превратилась в настоящее избивание, произошла средь бела дня. Один из мужчин яросно пинал ногами своего оппонента, который лежал на дороге возле обочины и не мог подняться.

 

Фото: скриншот

Мимо проезжали другие авто, никто сначала не останавливался. В ситуацию решили вмешаться неизвестные парни, и сделали это довольно необычным способом. Для того, чтобы прекратить драку, их машина наехала на агрессора - предварительно посигналив - и слегка протянула того на капоте.

Ошарашенный мужчина начал было разборки, но из салона машины вышли два человека и направились в нему с решительным видом. Молодчик ретировался.

 Видео: YouTube / Иринка Чернышова

Нужно сказать, что вмешательство в драку, пусть и таким странным образом, в сети восприняли положительно, а вот "оператора", который просто снимал избиение, сидя в своем авто, жестко раскритиковали. 

Также пользователи видеохостинга отмечают, что молодчика все таки серьезно проучили, хотя в ролике это не было показано.

В настоящее время неизвестно, насколько сильно пострадал избитый мужчина.

  • Бычок подкаченый забыл главное правило драк - лежачих не бить;
  • Жестокий зверек. Таких нужно принудительно лечить.
  • К сожалению, большинство людей в Украине такие, как этот снимающий и ничего не предпринявший оператор. Позор, стыдно должно быть, а не выкладывать такие ролики;
  • Лежащих не бить! Этому п**ку боксера бы дать, прочухал немного как это. Герой х*нов, лежащего ногами бить...
  • Смешно снимающему дятлу... вот так будут его мочить, а другой снимать и смеяться... де**ла кусок... потом мы удивляемся, что народ у нас пассивный, убивать будут... никто не заступится... скорее телефоны с кармана достанут и будут снимать...

Вмешались: в Николаеве авто сбило молодчика, избивавшего человека на дороге (видео)

Вмешались: в Николаеве авто сбило молодчика, избивавшего человека на дороге (видео)

Вмешались: в Николаеве авто сбило молодчика, избивавшего человека на дороге (видео)

Фото: скрин комментариев

Как сообщалось ранее, недавно под Николаевом произошла массовая драка между жителями села Котлярово и таксистами, в которой всего принимало участие около 150 человек. Побоища 8 июня омрачили еще и странные действия дорожных патрульных из соседней Херсонской области, которые просто наблюдали, как люди бьют друг друга

Также мы писали о том, что в Николаеве хозяин кафе напал на девушку и избил за просьбу не выливать помои и фекалии ведрами прямо на улицу около дома, в котором и находится это заведение. 

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