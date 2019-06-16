Вмешались: в Николаеве авто сбило молодчика, избивавшего человека на дороге (видео)

Драку в Николаеве снимал на камеру "оператор"-очевидец
В Николаеве водитель авто сбил агрессивного молодчика, который жестоко избивал ногами лежащего на асфальте мужчину. После этого из легковушки вышли два человека, явно с целью окончательно "утихомирить" драчуна. Инцидент произошел около строительного рынка на улице Космонавтов, передает местное издание "Новости-N".
В сети также было опубликовано соответствующее видео, снятое очевидцами происшествия.
Отмечается, что потасовка, которая превратилась в настоящее избивание, произошла средь бела дня. Один из мужчин яросно пинал ногами своего оппонента, который лежал на дороге возле обочины и не мог подняться.
Фото: скриншот
Мимо проезжали другие авто, никто сначала не останавливался. В ситуацию решили вмешаться неизвестные парни, и сделали это довольно необычным способом. Для того, чтобы прекратить драку, их машина наехала на агрессора - предварительно посигналив - и слегка протянула того на капоте.
Ошарашенный мужчина начал было разборки, но из салона машины вышли два человека и направились в нему с решительным видом. Молодчик ретировался.
Видео: YouTube / Иринка Чернышова
Нужно сказать, что вмешательство в драку, пусть и таким странным образом, в сети восприняли положительно, а вот "оператора", который просто снимал избиение, сидя в своем авто, жестко раскритиковали.
Также пользователи видеохостинга отмечают, что молодчика все таки серьезно проучили, хотя в ролике это не было показано.
В настоящее время неизвестно, насколько сильно пострадал избитый мужчина.
Фото: скрин комментариев
Как сообщалось ранее, недавно под Николаевом произошла массовая драка между жителями села Котлярово и таксистами, в которой всего принимало участие около 150 человек. Побоища 8 июня омрачили еще и странные действия дорожных патрульных из соседней Херсонской области, которые просто наблюдали, как люди бьют друг друга.
Также мы писали о том, что в Николаеве хозяин кафе напал на девушку и избил за просьбу не выливать помои и фекалии ведрами прямо на улицу около дома, в котором и находится это заведение.