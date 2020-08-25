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Скорая помощь в Украине начнет приезжать быстрее: в Минздраве нашли способ

Вторник 25 августа 2020 18:34
Скорая помощь в Украине начнет приезжать быстрее: в Минздраве нашли способ
Скорая помощь в Украине начнет приезжать на вызов быстрее (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Минздраве поменяют работу экстренной медицины и сделают работу скорых эффективнее

В Министерстве охраны здоровья Украины придумали новый способ, как заставить скорую помощь приезжать к пациентам быстрее. Для этого в ведомстве разрабатывают внедрение специальных коэффициентов, которые будут стимулировать сотрудников "неотложки" работать оперативнее.

Как рассказала заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк на брифинге 25 августа, Кабмин выделил на экстренную медицинскую помощь более миллиарда гривен. Это даст возможность увеличить выплаты для работников экстренной медицинской помощи, в том числе и организовать дополнительную стимуляцию для быстрого приезда машин по вызову.

"Министерство охраны здоровья разрабатывает проекты повышения и стимуляции врачей на первичном уровне по определенным критериям и индикаторам оценки качества. А также это то, что касается экстренной медицинской помощи – это приезд вовремя экстренной медицинской помощи... Также будут проработаны определенные коэффициенты, которые будут стимулировать приезд вовремя, - сказала Садовьяк.

Она добавила, что система экстренной медицины будет реорганизована и изменится принцип прибытия бригад по вызову. К пациентам будет направляться та машина, которая находится рядом, а не та, которая "привязана" к определенному району или территории. Вызовы поделят на 4 категории: критический, экстренный, неотложный и профильный.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине изменили карантинные требования для школ.

А также рассказывали о том, что в Минздраве остро стоит вопрос кадров и врачей в медучреждениях не хватает.

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