В Украине изменили карантинные требования для обучения в школах

Фото: школа (УНИАН)

Минздрав обсудил изменения с международными партнерами

Министерство здравоохранения обновило правила для обучения в школах во время пандемии. Минздрав обсудил изменения с международными партнерами, а также педагогами.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

В частности, для учащихся 1-4 классов передвижение в школах будут позволять без использования масок или респираторов.

В оранжевых зонах педагогам рекомендуют носить защитные щитки, а в желтых и зеленых зонах - просто соблюдение социальной дистанции.

Если хотя бы один ученик заразится коронавирусом, то весь класс должен идти на самоизоляцию.

Дозаторы и антисептики должны быть только на входе, в дальнейшем ученики и преподаватели должны мыть руки после каждого урока.

В Минздраве анонсировали публикацию всех правил для обучения в школах уже сегодня на сайте ведомства.

Напомним, Денис Шмыгаль поручил проверить школы и детские сады перед началом учебного года.

Ранее РБК-Украина писало, что с 1 сентября в школу будет запрещен вход и передвижение внутри без масок или респираторов.