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В Украине 50 тысяч врачей уже на пенсии, вопрос кадров стоит очень остро, - Минздрав

Украина, Воскресенье 23 августа 2020 10:46
В Украине 50 тысяч врачей уже на пенсии, вопрос кадров стоит очень остро, - Минздрав
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

В сельской местности не хватает около 8 тысяч врачей

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине около 50 тысяч врачей находятся на пенсии. По его словам, вопрос медицинских кадров в стране стоит очень остро.

Об этом он сказал на брифинге 23 августа.

"Если мы говорим о среднем возрасте врачей, то у нас на сегодняшний день в стране около 50 тысяч врачей пенсионного возраста, то есть уже находятся на пенсии. Вопрос кадров стоит очень остро", - сказал Степанов.

Глава Минздрава добавил, что в сельской местности не хватает около 8 тысяч врачей. Эту проблему планируют решать повышением зарплат.

"Что касается сельской местности, то там не хватает около 8 тысяч врачей. Решение этого вопроса возможно через повышение заработной платы", - отметил Степанов.

Напомним, ранее правительство выделило деньги на повышение зарплаты медицинских работников с 1 сентября: повышение произойдет как для врачей, так и для среднего и младшего медицинского персонала.

Как писало РБК-Украина, в апреле 2020 года зарплата в сфере здравоохранения и предоставления социальной помощи составляла 7035 гривен, или 67,4% от средней по экономике.

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