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"Скорая" будет приезжать по новым тарифам и правилам: что изменится

Понедельник 27 июля 2020 21:01
"Скорая" будет приезжать по новым тарифам и правилам: что изменится
"Скорая помощь" будет приезжать по новым тарифам и правилам (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

В Украине вводят категории срочности приезда "скорой"

"Скорая помощь" в Украине будет приезжать по новым тарифам и правилам. Так, в Минздраве заявили, что в скором времени в силу вступят новые алгоритмы оказания гражданам экстренной медицинской помощи. Всего будет существовать четыре категории, определяющие скорость реагирования сотрудников экстренной медпомощи на вызов.

Как рассказала во время брифинга заявила первый замминистра здравоохранения Ирина Садовьяк, к первой категории больных медики из "скорой помощи" будут отправляться очень быстро.

"В случаях, которые относятся к категории критических, время прибытия экстренной бригады медпомощи составляет 10 минут. Категория экстренных вызовов предусматривает прибытие в течение 20 минут. Не экстренные вызовы направляются в соответствующее учреждение здравоохранения, предоставляющее первичную помощь, а в случае отсутствия такой возможности, диспетчер направления будет отправлять к пациенту бригаду экстренной помощи, которая не выполняет критические или экстренные вызовы", — отметила Садовьяк.

В четвертую категорию попадают все непрофильные вызовы. Реагирование происходит без выезда бригады экстренной медпомощи, и пациент может получить консультацию по телефону, либо будет направлен на оказание помощи семейным врачом.

Кроме того, чиновница добавила, что тариф на вызов бригады экстренной медицинской помощи повысили от 112 гривен до 163 гривен.

Стоит отметить, что к критической категории относят случаи, при которых человеку необходима незамедлительная помощь. К примеру, при наступлении клинической смерти, инсульте, инфаркте, если человек получил политравму.

Напомним, что ранее в Украине обещали вдвое повысить пенсии, но возникли проблемы.

Также мы писали, что в Харькове умер мужчина из-за отказа врачей в лечении.

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