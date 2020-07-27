"Швидка" приїжджатиме за новими тарифами і правилами: що зміниться

"Швидка допомога" буде приїжджати за новими тарифами і правилами (колаж: РБК-Україна)

В Україні вводять категорії терміновості приїзду "швидкої"

"Швидка допомога" в Україні буде приїжджати за новими тарифами і правилами. Так, у МОЗ заявили, що незабаром набудуть чинності нові алгоритми надання громадянам екстреної медичної допомоги. Всього буде існувати чотири категорії, що визначають швидкість реагування працівників екстреної медичної допомоги на виклик.

Як розповіла під час брифінгу заявила перший заступник міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як, до першої категорії хворих медики зі "швидкої допомоги" будуть відправлятися дуже швидко.

"У випадках, які належать до категорії критичних, час прибуття бригади екстреної медичної допомоги становить 10 хвилин. Категорія екстрених викликів передбачає прибуття протягом 20 хвилин. Не екстрені виклики направляються у відповідну установу охорони здоров'я, що надає первинну допомогу, а в разі відсутності такої можливості, диспетчер напрямку буде відправляти до пацієнта бригаду екстреної допомоги, яка не виконує критичні або екстрені виклики", — зазначила Садов'як.

В четверту категорію потрапляють всі непрофільні виклики. Реагування відбувається без виїзду бригади екстреної медичної допомоги, і пацієнт може отримати консультацію телефоном, або буде спрямований на надання допомоги сімейним лікарем.

Крім того, чиновниця додала, що тариф на виклик бригади екстреної медичної допомоги підвищили від 112 гривень до 163 гривень.

Варто відзначити, що до критичної категорії відносять випадки, при яких людині необхідна негайна допомога. Наприклад, при настанні клінічної смерті, інсульті, інфаркті, якщо людина отримала політравму.

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