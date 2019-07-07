Скончался от ножевых: в днепровской квартире обнаружили жуткую находку (фото)

Коллаж РБК-Украина

Бездыханное тело мужчины нашли в одной из квартир города

7 июля в Днепре на Набережной Победы в одной из квартир сотрудники скорой обнаружили бездыханное тело мужчины с ножевыми ранениями. Об этом с места событий сообщает Информатор.

В 1:00 сожительница погибшего вызвала скорую помощь. Когда медики приехали, то обнаружили мужчину без признаков жизни. На его теле были два ножевых ранения - в область груди и живота.

В квартире на тот момент присутствовала только 24-летняя девушка, которая, как оказалось позже, являлась женой погибшего.

Мужчина умер от ножевых ранений в Днепре (фото: dp.informator.ua)

Отмечается, что мужчине было 26 лет. На месте работали патрульные и следственно-оперативная группа. Рассматриваются несколько версий случившегося, окончательный ответ правоохранители не дают. Все детали и обстоятельства происшествия в скором времени установит следствие.

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