Нанес 24 ножевых: неадекват убил спящего знакомого под Киевом

Коллаж РБК-Украина

В момент убийства жертва находилась в своей комнате

В городе Фастов (Киевская область) случился ужасный инцидент: мужчина убил своего товарища пока тот спал. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Неадекват решил расправиться со своим знакомым, поскольку испытывал по отношению к нему неподдельную злобу. В состоянии агрессии злоумышленник ударил пострадавшего 24 раза ножом.

Так, убийца зашел в комнату жертвы и, увидев на диване спящего неприятеля, нанес ему ножевые ранения в область головы и туловища. От полученных травм пострадавший скончался на месте, однако это не остановило нападавшего.

Чтобы убедится в том, что мужчина скончался, злоумышленник совершил еще несколько ударов тупым предметом по голове убитому.

На данный момент мужчина задержан и находится под стражей. Прокуратура направила дело в суд. Действия подозреваемого классифицировали по части 1 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство). Убийце грозит срок от 7 до 15 лет тюрьмы.

Фото: РБК-Украина

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