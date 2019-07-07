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Помер від ножових: у дніпровській квартирі виявили страшну знахідку (фото)

STYLERЖиття    07.07.2019 - 13:07
Помер від ножових: у дніпровській квартирі виявили страшну знахідку (фото)
Колаж РБК-Україна

Бездиханне тіло чоловіка знайшли в одній з квартир міста

7 липня у Дніпрі на Набережній Перемоги в одній з квартир співробітники швидкої виявили бездиханне тіло чоловіка з ножовими пораненнями. Про це з місця подій повідомляє Інформатор.

О 1:00 співмешканка загиблого викликала швидку допомогу. Коли медики приїхали, то виявили чоловіка без ознак життя. На його тілі були два ножових поранення в область грудей і живота.

У квартирі на той момент була присутня тільки 24-річна дівчина, яка, як виявилося пізніше, була дружиною загиблого.

 

Чоловік помер від ножових поранень в Дніпрі (фото: dp.informator.ua)

Чоловікові було 26 років. На місці працювали патрульні та слідчо-оперативна група. Розглядаються кілька версій події, остаточну відповідь правоохоронці не дають. Всі деталі та обставини події незабаром встановить слідство.

Нагадаємо, що раніше неадекват вбив сплячого знайомого під Києвом.

Ми писали, що під Дніпром товариші по чарці вбили 13-річну дівчинку. Батьки, які протягом усього цього часу випивали, помітили пропажу лише через 6 днів після зникнення дочки.

А також про те, що батьки кинули дводенну дитину напризволяще в Києві.

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