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Родители даже не вспомнили: под Днепром собутыльники убили 13-летнюю девочку

STYLERЖизнь    06.07.2019 - 08:51
Родители даже не вспомнили: под Днепром собутыльники убили 13-летнюю девочку
Фото: РБК-Украина

Круг знакомых пострадавшей был в разы старше нее

В селе Миролюбовка (Днепропетровская область) нашли мертвой 13-летнюю девочку, убитую собутыльниками. Об этом сообщила начальник отдела ювенальной превенции управления превентивной деятельности ГУНП Анна Карпеченкова, передает Информатор.

Инна Дубик ушла из дому около недели назад, однако обратно так и не вернулась. Родители, которые на протяжении всего этого времени выпивали, заметили пропажу лишь спустя 6 дней после исчезновения дочери. 

Отмечается, что круг знакомых у девочки был в разы старше нее по возрасту. К тому же, они также не отличались тягой к здоровому образу жизни. Распитие алкоголя и стало причиной гибели несовершеннолетней.

Родители даже не вспомнили: под Днепром собутыльники убили 13-летнюю девочку13-летнюю девочку убили собутыльники под Днепром

"Так случилось. На почве неприязни, которые возникли после распития алкогольных напитков. Убийцу задержали", - отметила Анна Карпеченкова.

Ранее мы сообщали, что мужчина облил бензином и поджег свою невесту прямо на улице. 28-летний житель поселка Бобурки под Запорожьем объяснял в суде, что хотел так "укрепить отношения", и свою вину не признает.

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