Скончался легендарный британский актер 80-х

Известный британский актер Дерек Фаулдс скончался в 82 года. Актер был наиболее известен по роли личного секретаря Бернарда Вулли в популярном ситкоме 80-х годов, а позже он повторил роль в сиквеле серии "Да, господин министр".

В своем обращении к средствам массовой информации, близкие актера сообщили, что он умер в Royal United Hospital 17 января 2020 года в возрасте 82 лет от осложнения сердечной недостаточности и сепсиса, которые возникли после того, как он страдал от пневмонии. Об этом сообщила семья артиста, передают местные СМИ.

Дерек Фаулдс (фото: Аллан Уоррен)

Дерек Фаулдс был наиболее известен по сатирическому ситкому "Да, господин министр" и его продолжению "Да, господин премьер-министр". В них актер исполнил роль Бернарда Вулли, личного секретаря главного персонажа Джеймса Хэкера.

Артист также на протяжении 18 лет играл в британском сериале Heartbeat ("Сердцебиение"). В начале 2000-х Фаулдс завершил актерскую карьеру.

Фаулдс был женат на Венди Тори и телеведущей Лесли Джадд. В результате этих браков он стал отцом двоих детей.

Напомним, что ранее внезапно умер актер из "Игры престолов".