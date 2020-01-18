Помер легендарний британський актор 80-х

Відомий британський актор Дерек Фаулдс помер у 82 роки. Актор був найбільш відомий по ролі особистого секретаря Бернарда Вуллі у популярному ситкомі 80-х років, а пізніше він повторив роль у сіквелі серії "Так, пане міністр".

У своєму зверненні до засобів масової інформації, близькі актора повідомили, що він помер в Royal United Hospital 17 січня 2020 року у віці 82 років від ускладнення серцевої недостатності та сепсису, які виникли після того, як він страждав від пневмонії. Про це повідомила сім'я артиста, передають місцеві ЗМІ.

Дерек Фаулдс (фото: Аллан Уоррен)

Дерек Фаулдс був найбільш відомий по сатиричному ситкому "Так, пане міністре" і його продовженню "Так, пане прем'єр-міністр". У них актор виконав роль Бернарда Вуллі, особистого секретаря головного персонажа Джеймса Хекера.

Артист також протягом 18 років грав у британському серіалі Heartbeat ("Серцебиття"). На початку 2000-х Фаулдс завершив акторську кар'єру.

Фаулдс був одружений на Венді Торі та телеведучій Леслі Джадд. В результаті цих шлюбів він став батьком двох дітей.

Нагадаємо, що раніше раптово помер актор з "Гри престолів".