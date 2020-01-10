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Скончалась звезда легендарного сериала от Netflix

STYLERПерсоны    10.01.2020 - 10:52
Скончалась звезда легендарного сериала от Netflix
Скорая помощь (иллюстративное фото: GettyImages)

Актер Гарри Хейнс умер на 28-м году жизни

Голливудский актер и звезда сериала "Американская история ужасов" Гарри Хейнс скончался в возрасте 27 лет. Местные СМИ сообщают, что актер боролся с психическими расстройствами и наркотической зависимостью. Об этом его мать, актриса Джейн Бэдлер сообщила в Instagram.

"7 января мой прекрасный сын умер. Ему было 27 лет, и весь мир был у его ног. К несчастью, он боролся с психическим расстройством и зависимостью. Слишком быстро вспыхнула яркая искра... я буду скучать по тебе, Гарри, каждый день своей жизни ", — написала Бэдлер.

Она не раскрыла точную причину смерти сына. Также пока не опубликованы данные о дате и месте прощания с актером.

Гарри Хейнс (фото: instagram.com/janebadlerworld)

Гарри Хэйнс снялся в сериалах "Американская история ужасов", "ОА" и "Подлый Пит". Он родился в Австралии, переехал в Великобританию, начав карьеру модели, а затем перебрался в Лос-Анджелес, США. Также Гарри был относительно известным музыкантом под псевдонимом ANTIBOY. Его мать, 66-летняя Джейн Бэдлер сыграла в сериалах "Затерянный мир", "Соседи", "Фэлкон Крест" и V.

Напомним, что ранее умер всемирно известный музыкант. Влияние его группы сравнивают с The Beatles. Причины смерти артиста не уточняются, но известно, что он не болел, а его смерть наступила по естественным причинам.

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