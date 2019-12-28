Внезапно умер актер из "Игры престолов": держал всех вместе (фото)

Фото: "Игра престолов" (Вокруг ТВ)

Актеру было только 30 лет

В Белфасте умер Эндрю Данбар, сыгравший в культовом сериале "Игра престолов" несколько ролей - одного из Старков, дублировал персонаж Теона Грейджоя и еще несколько второстепенных. Актеру было только 30 лет. Об этом передает Belfast Live.

Данбар скончался в канун Рождества в своем доме. Причина смерти не сообщается.

Похороны состоятся 30 декабря. На церемонию собираются приехать актеры, режиссеры, гримеры и многие другие, кто его знал.

На съемочной площадке популярного сериала HBO "Игра престолов" Эндрю работал в течение многих лет как актер и дублер.

Эндрю Данбар в сериале "Игра перстолов" (Фото: belfastlive.co.uk / Helen Sloan, Principle Stills Photographer for Game of Thrones)

Также появлялся в других известных картинах, включая Line of Duty, и работал диджеем.

"Даже среди тысяч статистов, прошедших через "Престолы" - Эндрю всегда выделялся", - сказала руководительница подбора актеров для массовки в сериале Памела Смит.

Актер Эндрю Данбар (Фото: mirror.co.uk)

Коллега и друг Энди Макклей отметил, что в Данбаре "было что-то особенное".

"Люди всегда чувствовали себя хорошо рядом с ним, счастливы, взволнованы работой, и всегда было очень весело, когда он был рядом. Я бы сказал, что большинство из нас чувствовали то же самое, когда мы пришли на съемочную площадку, мы хотели, чтобы Эндрю был там, мы искали его. Он был как гель, который держал нас всех вместе", - говорит он.

Эндрю Данбар был дублером в "Игре престолов" (Фото: belfastlive.co.uk (Helen Sloan, Principle Stills Photographer for Game of Thrones)

"Актерство было для него особенным, но в основном это было для удовольствия, и хотя он обладал большим талантом, когда люди говорили ему, чтобы он стал профессионалом, он просто смеялся и говорил, что он счастлив, как он есть", - добавил Макклей.

Друг актера и музыканта также признался, что шокирован новостью о его смерти.

"Он был настоящим человеком, талантливым, добрым и порядочным, и у него было большое и доброе сердце", - сказал Макклей.

Умер Эндрю Данбар из сериала "Игра престолов" (Фото: belfastlive.co.uk / Helen Sloan, Principle Stills Photographer for Game of Thrones)