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Скончалась актриса из "Ангелов Чарли"

STYLERПерсоны    06.09.2019 - 16:18
Скончалась актриса из "Ангелов Чарли"
Фото: Кэрол Линли (twitter com CAOH110291)

Артистка скончалась в своем доме в Лос-Анджелесе

Кэрол Линли - актриса, сыгравшая в нашумевшем фильме "Ангелы Чарли" скончалась. Она умерла от сердечного приступа на 78 году жизни. Об этом сообщил хороший друг актрисы Трент Долан, пишет Variety.

Американская актриса, певица и бывшая модель умерла 3 сентября в своей квартире в Лос-Анджелесе.

Кэрол Линли дебютировала в кино в 1958 году, она снялась в фильме студии Disney "Свет в лесу".

Кэрол сыграла в таких кинокартинах, как "Каратели", "Темная башня", сериалах "Ангелы Чарли", "Альфред Хичкок представляет", "Захватчики".

Отметим, что Кэрол Линли начала свою карьеру как модель и уже в 15-летнем возрасте появилась на обложке журнала LIFE.

Как мы ранее сообщали, в возрасте 71 года умер известный советский исполнитель Юрий Петерсон, в свое время входивший в состав культовых "Веселых ребят", "Самоцветов", а также популярного в конце 70-х ансамбля "Пламя".

Также мы писали о том, что ушел из жизни прославленный французский актер, сыгравший в фильмах "Игрушка" и "Монте-Кристо".

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