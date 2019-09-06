Скончалась актриса из "Ангелов Чарли"

Фото: Кэрол Линли (twitter com CAOH110291)

Артистка скончалась в своем доме в Лос-Анджелесе

Кэрол Линли - актриса, сыгравшая в нашумевшем фильме "Ангелы Чарли" скончалась. Она умерла от сердечного приступа на 78 году жизни. Об этом сообщил хороший друг актрисы Трент Долан, пишет Variety.

Американская актриса, певица и бывшая модель умерла 3 сентября в своей квартире в Лос-Анджелесе.

Кэрол Линли дебютировала в кино в 1958 году, она снялась в фильме студии Disney "Свет в лесу".

Кэрол сыграла в таких кинокартинах, как "Каратели", "Темная башня", сериалах "Ангелы Чарли", "Альфред Хичкок представляет", "Захватчики".

Sad news to share, Carol Lynley has died at the age of 77. She was best known for appearing in films such as 'Bunny Lake Is Missing', 'The Poseidon Adventure' and 'Holiday For Lovers'. RIP Carol pic.twitter.com/tI9KT07sI6 — ClassicActorsOfHollywood (@CAOH110291) 6 вересня 2019 р.

Carol Lynley, Ernest Borgnine, Stella Stevens, Eric Shea, Red Buttons, Pamela Sue Martin, Gene Hackman, Roddy McDowall, Shelly Winters, and Jack Albertson in The Poseidon Adventure, 1972 pic.twitter.com/z7SUUOpLms — MrGeeVIP (@MrGeeVIP) 6 вересня 2019 р.

Отметим, что Кэрол Линли начала свою карьеру как модель и уже в 15-летнем возрасте появилась на обложке журнала LIFE.

Как мы ранее сообщали, в возрасте 71 года умер известный советский исполнитель Юрий Петерсон, в свое время входивший в состав культовых "Веселых ребят", "Самоцветов", а также популярного в конце 70-х ансамбля "Пламя".

Также мы писали о том, что ушел из жизни прославленный французский актер, сыгравший в фильмах "Игрушка" и "Монте-Кристо".