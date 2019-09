Скончалась актриса из "Ангелов Чарли"

Артистка скончалась в своем доме в Лос-Анджелесе

Кэрол Линли - актриса, сыгравшая в нашумевшем фильме "Ангелы Чарли" скончалась. Она умерла от сердечного приступа на 78 году жизни. Об этом сообщил хороший друг актрисы Трент Долан, пишет Variety.

Американская актриса, певица и бывшая модель умерла 3 сентября в своей квартире в Лос-Анджелесе.

Кэрол Линли дебютировала в кино в 1958 году, она снялась в фильме студии Disney "Свет в лесу".

Кэрол сыграла в таких кинокартинах, как "Каратели", "Темная башня", сериалах "Ангелы Чарли", "Альфред Хичкок представляет", "Захватчики".

Sad news to share, Carol Lynley has died at the age of 77. She was best known for appearing in films such as 'Bunny Lake Is Missing', 'The Poseidon Adventure' and 'Holiday For Lovers'. RIP Carol pic.twitter.com/tI9KT07sI6