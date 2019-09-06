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Померла актриса з "Ангелів Чарлі"

STYLERПерсони    06.09.2019 - 16:18
Померла актриса з "Ангелів Чарлі"
Фото: Керол Лінлі (twitter com CAOH110291)

Артистка померла в своєму будинку в Лос-Анджелесі

Керол Лінлі - актриса, яка зіграла в гучному фільмі "Ангели Чарлі" померла. Вона померла від серцевого нападу на 78 році життя. Про це повідомив хороший друг актриси Трент Долан, пише Variety.

Американська актриса, співачка і колишня модель померла 3 вересня у своїй квартирі в Лос-Анджелесі.

Керол Лінлі дебютувала в кіно в 1958 році, вона знялася у фільмі студії Disney "Світло в лісі".

Керол зіграла в таких фільмах, як "Карателі", "Темна вежа", серіалах "Ангели Чарлі", "Альфред Хічкок представляє", "Загарбники".

Зазначимо, що Керол Лінлі почала свою кар'єру як модель і вже в 15-літньому віці з'явилася на обкладинці журналу LIFE.

Як ми раніше повідомляли, у віці 71 року помер відомий радянський виконавець Юрій Петерсон, який свого часу входив до складу культових "Веселых ребят", "Самоцвітів", а також популярного в кінці 70-х ансамблю "Пламя".

Також ми писали про те, що пішов з життя прославлений французький актор, який зіграв у фільмах "Іграшка" та "Монте-Крісто".

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