Померла актриса з "Ангелів Чарлі"

Фото: Керол Лінлі (twitter com CAOH110291)

Артистка померла в своєму будинку в Лос-Анджелесі

Керол Лінлі - актриса, яка зіграла в гучному фільмі "Ангели Чарлі" померла. Вона померла від серцевого нападу на 78 році життя. Про це повідомив хороший друг актриси Трент Долан, пише Variety.

Американська актриса, співачка і колишня модель померла 3 вересня у своїй квартирі в Лос-Анджелесі.

Керол Лінлі дебютувала в кіно в 1958 році, вона знялася у фільмі студії Disney "Світло в лісі".

Керол зіграла в таких фільмах, як "Карателі", "Темна вежа", серіалах "Ангели Чарлі", "Альфред Хічкок представляє", "Загарбники".

Sad news to share, Carol Lynley has died at the age of 77. She was best known for appearing in films such as 'Bunny Lake Is Missing', 'The Poseidon Adventure' and 'Holiday For Lovers'. RIP Carol pic.twitter.com/tI9KT07sI6 — ClassicActorsOfHollywood (@CAOH110291) 6 вересня 2019 р.

Carol Lynley, Ernest Borgnine, Stella Stevens, Eric Shea, Red Buttons, Pamela Sue Martin, Gene Hackman, Roddy McDowall, Shelly Winters, and Jack Albertson in The Poseidon Adventure, 1972 pic.twitter.com/z7SUUOpLms — MrGeeVIP (@MrGeeVIP) 6 вересня 2019 р.

Зазначимо, що Керол Лінлі почала свою кар'єру як модель і вже в 15-літньому віці з'явилася на обкладинці журналу LIFE.

Як ми раніше повідомляли, у віці 71 року помер відомий радянський виконавець Юрій Петерсон, який свого часу входив до складу культових "Веселых ребят", "Самоцвітів", а також популярного в кінці 70-х ансамблю "Пламя".

Також ми писали про те, що пішов з життя прославлений французький актор, який зіграв у фільмах "Іграшка" та "Монте-Крісто".