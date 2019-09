Померла актриса з "Ангелів Чарлі"

Артистка померла в своєму будинку в Лос-Анджелесі

Керол Лінлі - актриса, яка зіграла в гучному фільмі "Ангели Чарлі" померла. Вона померла від серцевого нападу на 78 році життя. Про це повідомив хороший друг актриси Трент Долан, пише Variety.

Американська актриса, співачка і колишня модель померла 3 вересня у своїй квартирі в Лос-Анджелесі.

Керол Лінлі дебютувала в кіно в 1958 році, вона знялася у фільмі студії Disney "Світло в лісі".

Керол зіграла в таких фільмах, як "Карателі", "Темна вежа", серіалах "Ангели Чарлі", "Альфред Хічкок представляє", "Загарбники".

