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Дочка Миллы Йовович поразила схожестью с мамой (фото)

STYLERПерсоны    04.09.2019 - 13:31
Дочка Миллы Йовович поразила схожестью с мамой (фото)
Фото: Милла Йовович (Instagram)

11-летняя дочь актрисы украинского происхождения похожа на мать, как две капли воды

Милла Йовович - американская актриса украинского происхождения показала свою старшую дочь Эвер, которой всего 11 лет. Девочка в своем возврасте уже работает моделью и снялась в фотосессии для глянцевого журнала Jalous, для которого в свое время позировала и Милла.

Снимок дочери артистка опубликовала на своей странице в Instagram, где написала, что очень гордится малышкой. Девочка украсила обложку журнала, а также дала интервью.

Дочка Миллы Йовович поразила схожестью с мамой (фото)Дочка Миллы Йовович поразила схожестью с мамой (фото)Дочка Миллы Йовович поразила схожестью с мамой (фото)Фото: Старшая дочь Миллы Йовович (instagram.com/millajovovich)

Милла написала, что в 90-ые годы сама снималась для этого глянца, а также, что очень рада, что ее ребенок идет по ее стопам. По ее словам, Эвер очень умная и хорошая девочка, которая удивила не только своим образом в съемке, но и настроением, с каким она дала интервью журналисту в журнале.

Как известно, сейчас Милла беременна третьим ребенком от своего мужа Пола Андерсона. Уже приоткрыта тайна, что это будет девочка.

Как мы ранее писали, Йович не раз признавалась, что по-настоящему счастлива с мужем.

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