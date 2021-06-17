Выпускные в 2021 году: в какую сумму родителям обойдется прощание со школой

В Украине выпускники сдали ВНО и активно началась пора выпускных. Но этот праздник не дешево обойдется родителям учеников.

Сколько стоит выпускной наряд в Украине?

О своей подготовке к выпускному поделилась выпускница Дарья. Девушка говорит, что нашла три варианта платьев. Первый стоит 12 500 грн, остальное наряд - 11 тыс. грн. Но все-таки остановилась на платье за 8 500 грн. В бюджет, который позволили родители, укладывается.

Мужской выбор - традиционно скромнее. В магазинах говорят, что классику ребята берут редко: чаще под жакет надевают футболку, а не рубашку. Над обувью тоже долго не думают, а выбирают кеды. Обувь стоит 2 395 грн.

Мужской костюм стоит 3 995 грн. Популярный вариант - темные джинсы с рубашкой.

Во сколько обойдется праздничный стол?

Родители выпускников столичной школы на банкет сложились по 1 500 грн. Кроме того, в среднем столичные рестораны берут от тысячи до полутора тыс. за человека. Чтобы сэкономить, выпускники арендуют локации под празднование. Здесь есть все: посуда, караоке, место для танцев, барная стойка и музыка.

Сколько стоит выпускной фотоальбом?

Со временем фотоальбомы популярность не теряют, а наоборот только набирают. Ко времени - оживающие фотографии. Наводите на фотографию смартфоном и она вращается на видео. Если обычная дешевая фотокнига класса стоит 400 грн, то с дополненной реальностью - от 1 тысячи и выше.

Общая цена выпускного на человека получается 8-10 тыс. грн. Если обновить гардероб родителей и пригласить и их на пир - будет еще около 5-6 тыс. грн.