В школах Киева прозвучали последние звонки: как отпраздновали выпускники (фото и видео)

В Киеве сегодня ученики всех 566 школ уходят на летние каникулы , и в 2021 году в столице звучат Последние звонки в столице для 18,5 тысячи выпускников 11 классов, а еще 27 тысяч девятиклассников получают свидетельство о базовом среднем образовании.

Градоначальник в онлайн-режиме во время своего брифинга дал Последний звонок для выпускников столичных школ.

Отмечают окончание учебного года и начало каникул выпускники, как и в прошлом году, в условиях карантина из-за эпидемии коронавируса, и мероприятия проходят с ограничениями.

Как в Киеве проводят выпускные вечера

Среди карантинных правил, в частности, это:

соблюдение дистанции,

масочный режим,

проведение мероприятий не в помещениях - а на открытом воздухе,

а также ограничивается доступ родителей.

Отметим, что на данный момент почти все области Украины находятся в желтой зоне, а это значит, что выпускные проводить можно, но с некоторыми ограничениями.

Как отметили Последние звонки в школах Киева

Сейчас школы и лицеи столицы публикуют в сети фото с рассказами, как прошли мероприятия в День последнего звонка.

Празднование Последнего звонка в Киеве (фото: facebook.com/PSObolon268)

При этом в некоторых учебных заведениях отгуляли выпускные даже раньше - еще 27 и 26 мая.

Последние звонки в столичных школах звучали также 27 мая

Некоторые школьники в Киеве отметили окончание учебы 26 мая

Отметим, что уже с понедельника, 31 мая, в Киеве 325 тысяч учеников выходят на каникулы, но выпускников еще ждет завершения ВНО и вступительная кампания.