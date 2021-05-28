В школах Киева прозвучали последние звонки: как отпраздновали выпускники (фото и видео)
В Киеве сегодня ученики всех 566 школ уходят на летние каникулы, и в 2021 году в столице звучат Последние звонки в столице для 18,5 тысячи выпускников 11 классов, а еще 27 тысяч девятиклассников получают свидетельство о базовом среднем образовании.
Об этом 28 мая сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба Киевского горсовета.
Градоначальник в онлайн-режиме во время своего брифинга дал Последний звонок для выпускников столичных школ.
Отмечают окончание учебного года и начало каникул выпускники, как и в прошлом году, в условиях карантина из-за эпидемии коронавируса, и мероприятия проходят с ограничениями.
Как в Киеве проводят выпускные вечера
Среди карантинных правил, в частности, это:
- соблюдение дистанции,
- масочный режим,
- проведение мероприятий не в помещениях - а на открытом воздухе,
- а также ограничивается доступ родителей.
Отметим, что на данный момент почти все области Украины находятся в желтой зоне, а это значит, что выпускные проводить можно, но с некоторыми ограничениями.
Как отметили Последние звонки в школах Киева
Сейчас школы и лицеи столицы публикуют в сети фото с рассказами, как прошли мероприятия в День последнего звонка.
Празднование Последнего звонка в Киеве (фото: facebook.com/PSObolon268)
При этом в некоторых учебных заведениях отгуляли выпускные даже раньше - еще 27 и 26 мая.
Последние звонки в столичных школах звучали также 27 мая
Некоторые школьники в Киеве отметили окончание учебы 26 мая
Отметим, что уже с понедельника, 31 мая, в Киеве 325 тысяч учеников выходят на каникулы, но выпускников еще ждет завершения ВНО и вступительная кампания.
Ранее мы рассказывали, что не все украинские школьники уйдут на каникулы, а некоторым обучение продлили.