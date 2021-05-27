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Не все украинские школьники уйдут на каникулы: кому обучение продлили

Новина українською →
Четверг 27 мая 2021 18:05
Не все украинские школьники уйдут на каникулы: кому обучение продлили Фото: когда украинские школьники уйдут на каникулы (John Moore / Getty Images)
Автор: Styler

В школах Украины уже начали раздаваться последние звонки. Однако во многих областях нашей страны учебный год продлят, а праздничная линейка состоится аж в июне. Все дело - в карантине и дистанционном обучении.

О том, где именно - в каких городах и регионах - школьникам продлили обучение, пишет сайт ТСН.

Где продлили учебный год

Во Львове летние каникулы кое-где сместились. Отдельные школы уйдут на отдых 28 мая, а другие продолжат учебу до 4, 10 и даже 14 июня.

В Днепре в одних школах последний звонок прозвенит традиционно 28 мая, другие же школы продолжат учебу до 11 июня или даже до конца июня.

В Одессе только семь школ уйдут на каникулы вовремя, а 90 школ - 4 июня, остальные - 8 июня.

В Харькове ученики будут учиться до 5 июня.

Киевские школьники будут заканчивать учебный год в положенное время без изменений. Последний звонок планируют провести в пятницу, 28 мая.

Также обучение в летний период продолжится:

  • в Черновицкой области до 30 мая, 4 или 16 июня;
  • в Ивано-Франковске до 4 июня;
  • в Ровно до 4 июня;
  • в Кропивницком до 7 или 14 июня;
  • в Черкассах до 8 июня;
  • в Тернополе до 9 июня;
  • в Полтаве до 9 июня;
  • в Херсоне до 10 июня;
  • в Сумах до 11 июня;
  • в Хмельницком до 11 июня;
  • на Волыни (обучение в лицеях Нововолынской громады продлится до 16 июня, в Ковеле - до 4 июня, в луцких школах с шестидневной формой обучения - до 30 мая);
  • в Чернигове обучение закончится 4 июня (но ученики 9 классов получат аттестаты 9 июня, выпускники 11 классов - 30 июня и 1 июля).

Добавим, что с опозданием линейки в школах состоятся, потому что из-за карантина в этих регионах были продлены весенние каникулы, поэтому теперь откладываются летние.

Кроме того, в Украине учебные заведения могут самостоятельно менять даты начала и окончания каникул. Поэтому школы, которые из-за пандемии коронавируса не успели вычитать программу, продолжат обучение и в летний период.

Как сообщали ранее в МОН объяснили, почему в некоторых школах продлили учебный год.

Также стало известно, будут ли работать летние школьные лагеря в Киеве.

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