Сколько в Украине будет жертв коронавируса до лета: ученые дали тревожный прогноз

Коронавирус в Украине подтвержден уже у 4161 пациента, и в 116 случаях болезнь привела к летальному исходу. Украинские ученые спрогнозировали дальнейшее развитие пандемии COVID-19 на территории страны до конца мая и назвали ожидаемое количество больных и жертв опасной инфекции.

Вице-президент НАН Украины, академик Анатолий Загородний подчеркнул, что в их прогнозе ни о каких "22 миллионах больных" речь пока не идет. Однако же ожидаемое число новых случаев заражения ежедневно оценивается в сотни, а умерших - десятки.

По словам ученого в интервью телеканалу "Эспрессо", академическая рабочая группа по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией SARS-CoV-2 в Украине, работает над возможными сценариями развития эпидемии.

"И мы уже имеем первые, предварительные прогнозы... По состоянию на 20 апреля мы предполагаем до 450 новых выявленных случаев в день - это среднее значение", - рассказал Загородний.

Академик добавил, что диапазон значений составляет от 33 до 620 случаев (разброс очень широк, потому что все зависит от того, насколько придерживаться карантина).

"Что касается печальной статистики, то на 20 апреля прогнозируется 13 летальных случаев в день (это тоже медианное, среднее значение)", - говорит ученый.

Также спрогнозирована дата нового пика заражения коронавирусом в Украине. Согласно предварительному анализу на период до 31 мая максимум заболеваемости должно наблюдаться со 2 по 5 мая, а максимальная летальность - до 20 случаев в день - с 3 по 8 мая.

Академик заявил, что после этого заболеваемость будет снижаться, начиная от 400 случаев в день.

"Хотел бы предостеречь, что это не истина в последней инстанции - они основываются, как говорят ученые, на не очень репрезентативной выборке статистических данных. То есть данных, которые мы имеем сегодня, все-таки маловато для надежного прогноза", - отмечает Загородний.

Поэтому ученые НАН ведут переговоры с Минздравом и СНБО для получения более детализированных данных (в частности, по регионам Украины), чтобы можно было формировать прогноз не только для Украины в целом, но и для отдельных областей.

Академик добавил, что представленная в прогнозе проностична модель откалибрована и успешно протестирована на данных из Польши и Швеции - стран, в которых эпидемическая ситуация очень близка к украинской.

Видео: Украинские ученые дали прогноз по развитию пандемии коронавируса в стране

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