Скільки в Україні буде жертв коронавіруса до літа: вчені дали тривожний прогноз

Коронавірус в Україні підтверджено вже у 4161 пацієнта, і у 116 випадках хвороба призвела до летального результату. Українські вчені спрогнозували подальший розвиток пандемії COVID-19 на території країни до кінця травня і назвали очікувану кількість хворих і жертв небезпечної інфекції.

Віце-президент НАН України, академік Анатолій Загородній наголосив, що в їх прогнозі про жодні "22 мільйони хворих" поки не йдеться. Втім, очікуване число нових випадків зараження щодня оцінюється у сотні, а померлих - десятки.

За словами науковця в інтерв'ю телеканалу "Еспресо", академічна робоча група з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією SARS-CoV-2 в Україні, працює над можливими сценаріями розвитку епідемії.

"І ми вже маємо перші, попередні прогнози... Станом на 20 квітня ми припускаємо до 450 нових виявлених випадків на день - це середнє значення", - розповів Загородній.

Академік додав, що діапазон значень становить від 33 до 620 випадків (розкид дуже широкий, адже все залежить від того, наскільки дотримуватися карантину).

"Що стосується сумної статистики, то на 20 квітня прогнозується 13 летальних випадків на день (це теж медіанне, середнє значення)", - говорить учений.

Також спрогнозовано дату нового піку зараження коронавірусом в Україні. Згідно з попереднім аналізом на період до 31 травня максимум захворюваності має спостерігатися з 2 по 5 травня, а максимальна летальність - до 20 випадків на день - з 3 по 8 травня.

Академік заявив, що після цього захворюваність буде знижуватися, починаючи від 400 випадків на день.

"Хотів би застерегти, що це не істина в останній інстанції – вони ґрунтуються, як кажуть науковці, на не дуже репрезентативній вибірці статистичних даних. Тобто даних, які ми маємо на сьогодні, все-таки обмаль для надійного прогнозу", - зазначає Загородній.

Тому вчені НАН ведуть переговори з Міністерством охорони здоров'я та РНБО для отримання більш деталізованих даних (зокрема, по регіонах України), щоб можна було формувати прогноз не тільки для України в цілому, але й для окремих областей.

Академік додав, що представлена в прогнозі проностична модель відкалібрована і успішно протестована на даних з Польщі та Швеції - країн, в яких епідемічна ситуація дуже близька до української.

Відео: Українські вчені дали прогноз розвитку пандемії коронавіруса в країні

Як повідомлялося раніше, американські вчені з'ясували, для кого коронавірус найбільш небезпечний.