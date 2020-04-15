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Для кого больше всего опасен коронавирус: ученые назвали главный признак

STYLERКоронавирус    15.04.2020 - 12:16
Для кого больше всего опасен коронавирус: ученые назвали главный признак
Люди с ожирением входят в зону риска (Коллаж РБК-Украина)

Больше всего коронавирус опасен для пожилых людей с ожирением

Коронавирус в мире инфицировал около двух миллионов человек. В большинстве летальные случаи были зафиксированы у людей, старше 60 лет. Американские ученые из из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете выяснили, что Covid-19 очень сильно опасен для людей с ожирением.

Специалисты сообщили, что в результате исследований было протестировано 8 тысяч человек. Почти половина пациентов (46%), госпитализированных с коронавирусной инфекцией, были старше 65 лет. Также ученые сообщили, что тяжелая форма коронавируса была у больных с ожирением.

Если сделать выводы из слов ученых, даже те, кто младше 60 лет, в два раза чаще нуждаются в госпитализации, если у них есть ожирение. Дело в том, что пациенты с ожирением более подвержены инфекциям, так как у них низкий иммунитет.

Их иммунная система пытается бороться с избытком жира в организме, поэтому не борется в полной мере с вирусом.

Американские ученые уверены, что люди с избыточным весом должны более тщательно следить за своим здоровьем.

Как мы ранее писали, в Минздраве рассказали, от каких осложнений от коронавируса умирают украинцы.

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