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Сколько стоят самые дорогие украинские золотые монеты: за некоторые можно купить авто

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Понедельник 18 октября 2021 19:32
Сколько стоят самые дорогие украинские золотые монеты: за некоторые можно купить авто Коллаж РБК-Украина: самые дорогие украинские золотые монеты
Автор: Роман Мирончук

В Украине продается множество украинских золотых монет. Их номинал составляет от 1 до 500 гривен. При этом за самые дорогие монеты можно купить поддержанный автомобиль.

Подробней о золотых украинских монетах - читайте в нашем материале ниже.

Самая дорогая золотая украинская монета - это монета номиналом в 250 гривен "25 лет независимости Украины". Тираж этих монет составляет 400 штук и сейчас она стоит 225225 гривен (8560 долларов).

Сколько стоят самые дорогие украинские золотые монеты: за некоторые можно купить автоСколько стоят самые дорогие украинские золотые монеты: за некоторые можно купить авто

Скриншоты

Следующая по стоимости идет золотая монета номиналом в 250 гривен "К 30-летию независимости Украины". Она стоит 175 тысяч гривен (6650 долларов).

Сколько стоят самые дорогие украинские золотые монеты: за некоторые можно купить автоСколько стоят самые дорогие украинские золотые монеты: за некоторые можно купить авто

Скриншоты

Золотая монета "Оранта" номиналом 500 гривен стоит 140 тысяч гривен (5320 долларов).

Сколько стоят самые дорогие украинские золотые монеты: за некоторые можно купить автоСколько стоят самые дорогие украинские золотые монеты: за некоторые можно купить авто

Скриншоты

Золотая монета "20 лет независимости Украины" номиналом 100 гривен оценивается в 77 тысяч гривен (2925 долларов).

Сколько стоят самые дорогие украинские золотые монеты: за некоторые можно купить автоСколько стоят самые дорогие украинские золотые монеты: за некоторые можно купить авто

Скриншоты

Замыкает пятерку самых дорогих золотых украинских монет "1025-летие крещения Киевской Руси". Данная монета номиналом 100 гривен стоит 75 тысяч гривен (2850 долларов).

Сколько стоят самые дорогие украинские золотые монеты: за некоторые можно купить автоСколько стоят самые дорогие украинские золотые монеты: за некоторые можно купить авто

Скриншоты

Напомним, в Украине продают уникальную 100-гривневую монету стоимостью более 17 тысяч гривен. Однако продать ее могут намного дороже.

Мы также писали о том, что в Киеве на аукцион выставили необычные часы 1800 года за 450 тысяч гривен.

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