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Скільки коштують найдорожчі українські золоті монети: за деякі можна купити авто

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Понеділок 18 жовтня 2021 19:32
Скільки коштують найдорожчі українські золоті монети: за деякі можна купити авто Колаж РБК-Україна: найдорожчі українські золоті монети
Автор: Роман Мирончук

В Україні продається безліч українських золотих монет. Їх номінал становить від 1 до 500 гривень. При цьому за найдорожчі монети можна купити підтриманий автомобіль.

Детальніше про золоті українські монети - читайте в нашому матеріалі нижче.

Найдорожча золота українська монета - це монета номіналом у 250 гривень "25 років незалежності України". Тираж цих монет становить 400 штук і зараз вона коштує 225225 гривень (8560 доларів).

Скільки коштують найдорожчі українські золоті монети: за деякі можна купити автоСкільки коштують найдорожчі українські золоті монети: за деякі можна купити авто

Скріншоти

Наступна за вартістю йде золота монета номіналом в 250 гривень "до 30-річчя незалежності України". Вона коштує 175 тисяч гривень (6650 доларів).

Скільки коштують найдорожчі українські золоті монети: за деякі можна купити автоСкільки коштують найдорожчі українські золоті монети: за деякі можна купити авто

Скріншоти

Золота монета "Оранта" номіналом 500 гривень коштує 140 тисяч гривень (5320 доларів).

Скільки коштують найдорожчі українські золоті монети: за деякі можна купити автоСкільки коштують найдорожчі українські золоті монети: за деякі можна купити авто

Скріншоти

Золота монета "20 років незалежності України" номіналом 100 гривень оцінюється в 77 тисяч гривень (2925 доларів).

Скільки коштують найдорожчі українські золоті монети: за деякі можна купити автоСкільки коштують найдорожчі українські золоті монети: за деякі можна купити авто

Скріншоти

Замикає п'ятірку найдорожчих золотих українських монет "1025-річчя Хрещення Київської Русі". Дана монета номіналом 100 гривень коштує 75 тисяч гривень (2850 доларів).

Скільки коштують найдорожчі українські золоті монети: за деякі можна купити автоСкільки коштують найдорожчі українські золоті монети: за деякі можна купити авто

Скріншоти

Нагадаємо, в Україні продають унікальну 100-гривневу монету вартістю понад 17 тисяч гривень. Однак продати її можуть набагато дорожче.

Ми також писали про те, що в Києві на аукціон виставили незвичайний годинник 1800 року за 450 тисяч гривень.

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