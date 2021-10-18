Скільки коштують найдорожчі українські золоті монети: за деякі можна купити авто

В Україні продається безліч українських золотих монет. Їх номінал становить від 1 до 500 гривень. При цьому за найдорожчі монети можна купити підтриманий автомобіль.

Детальніше про золоті українські монети - читайте в нашому матеріалі нижче .

Найдорожча золота українська монета - це монета номіналом у 250 гривень "25 років незалежності України". Тираж цих монет становить 400 штук і зараз вона коштує 225225 гривень (8560 доларів).

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Наступна за вартістю йде золота монета номіналом в 250 гривень "до 30-річчя незалежності України". Вона коштує 175 тисяч гривень (6650 доларів).

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Золота монета "Оранта" номіналом 500 гривень коштує 140 тисяч гривень (5320 доларів).

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Золота монета "20 років незалежності України" номіналом 100 гривень оцінюється в 77 тисяч гривень (2925 доларів).

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Замикає п'ятірку найдорожчих золотих українських монет "1025-річчя Хрещення Київської Русі". Дана монета номіналом 100 гривень коштує 75 тисяч гривень (2850 доларів).

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