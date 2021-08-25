Сколько стоят продукты в супермаркетах США: сравниваем с украинскими ценами

В США цены на продукты питания в супермаркетах заметно отличаются от украинских, да и на вкус некоторые американские товары имеют свои специфику, к которой иностранцам не просто привыкнуть. Эмигрантка из Украины, которая проживает в Лос-Анджелесе, рассказала о закупках в магазинах, и сколько обычно уходит на пропитание.

Бывшая украинская журналистка, уехавшая в Калифорнию в Штаты, объяснила, как выглядит поход в американский супермаркет за продуктами.

Цены на продукты в США

Виктория Лисецкая посетила магазин одной из самых популярных торговых сетей в Лос-Анджелесе с умеренными ценами и большим ассортиментом.

В супермаркете в овощном отделе она купила пакет картофеля за 3 доллара (около 80 гривен по нынешнему курсу), органические кабачки за 3,39 доллара (натуральные продукты - всегда дороже), во фруктовом отделе - один большой авокадо за 1,5 доллара.

Блогер обратила внимание на особенность в местных магазинах - уже порезанные салаты для тех, кто не любит шинковать (капуста, зелень, смеси), и стоят они только немного дороже, чем если бы покупать все по отдельности. Стоимость таких нарезок варьируется от доллара с небольшим до 3-4 долларов, в зависимости от вида овощей.

Упаковки с молоком с различными добавками в супермаркете продают по цене около 4,5 долларов (около 120 гривен).

Органические куриные бедра стоят тут 8 долларов за 800-граммовую упаковку. (приблизительно 210 гривен). Это курятина со снятой кожей, без костей, по сути - филе.

Также Виктория добавила в продуктовую корзинку сидр, замороженную пиццу, копченые ойстеры (устрицы) и готовое гукамоле (холодная закуска). На все ушло 80 долларов и 23 цента (это включая обязательный калифорнийский налог на продажу). По нынешнему курсу это чуть меньше 2150 гривен.

Эмигрантка призналась, что покупать в супермаркетах хлеб и молочные продукты для нее - настоящее испытание. Так, хлеб тут просто "ужасный на вкус" и очень сладкий, а найти на прилавке натуральный сыр - крайне трудно.

Виктория отметила, что больше всего ее поразило то, что в американских продуктах в супермаркетах очень много сахара: "Вы представляете ветчину с медом? Это ужас, есть невозможно, но здесь это очень популярное мясо".

Так, сладости, молочные продукты и хлеб она обычно покупает у армян, у которых в магазине очень много импортных продуктов, в частности из Украины.

Кефир в этой торговой точке напоминает украинский, также тут можно купить украинское масло, львовское пиво и гречку по цене почти 3 доллара за упаковку (около 80 гривен). В армянском магазине продают пельмени, вареники, пряники и вафли. Виктория за лаваш, кефир, сыр и шоколадный батончик заплатила 15 долларов (то есть 400 гривен).

В месяц у нее на продукты уходят сотни долларов. Так, всех перечисленных закупок ей с мужем и ребенком хватит на 3-4 дня.

По словам Виктории, среднестатистическая семья здесь проедает ежемесячно до 1,5 тысячи долларов (по курсу - чуть более 4 тысяч гривен). А в среднем американская семья из 3-х человек в Лос-Анджелесе зарабатывает около 8 тысяч, и тратит 1 тысячу на продукты.

Сравниваем цены с украинскими

Если сравнить стоимость продуктов в Украине, то на прилавках отечественных магазинов цены гораздо ниже. Например, в популярных супермаркетах, если усреднить, покупатель может потратить на кило картофеля 6-15 гривен, на куриные бедра 65-120 гривен, на полкило кабачков около 10 гривен, на белокочанную капусту 5-10 гривен, на буханку хлеба 20-30 гривен, на кефир 25-35 гривен, на молоко 27-40 гривен, на шоколадку от 20 гривен и "до бесконечности", на гречку 25-50 гривен, на упаковку сыра от 35 гривен, на авокадо около 45-50 гривен...

Впрочем, конечно же, отличаются и цены на продукты, и зарплаты в США и Украине. Так, если провести аналогию с украинской семьей, где оба взрослые работают, то общий их доход вообще не соизмерим с американским в 8 тысяч долларов в месяц - то есть около 215 тысяч гривен, что по сути почти в десять раз больше.