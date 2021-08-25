Скільки коштують продукти в супермаркетах США: порівнюємо з українськими цінами

У США ціни на продукти харчування в супермаркетах помітно відрізняються від українських, та й на смак деякі американські товари мають свої специфіку, до якої іноземцям не просто звикнути. Емігрантка з України, яка проживає в Лос-Анджелесі, розповіла про закупки в магазинах, і скільки зазвичай йде на їжу.

Колишня українська журналістка, яка поїхала до Каліфорнії в Штати, пояснила, як виглядає похід в американський супермаркет за продуктами.

Ціни на продукти в США

Вікторія Лісецька відвідала магазин однієї з найпопулярніших торгових мереж в Лос-Анджелесі з помірними цінами та великим асортиментом.

У супермаркеті в овочевому відділі вона купила пакет картоплі за 3 долари (близько 80 гривень за нинішнім курсом), органічні кабачки за 3,39 долара (натуральні продукти - завжди дорожчі), у фруктовому відділі - один великий авокадо за 1,5 долара.

Блогерка звернула увагу на особливість в місцевих магазинах - вже порізані салати для тих, хто не любить шинкувати (капуста, зелень, суміші), і коштують вони тільки трохи дорожче, ніж коли купувати все окремо. Вартість таких нарізок варіюється від долара з невеликим до 3-4 доларів, в залежності від виду овочів.

Упаковки з молоком з різними добавками в супермаркеті продають за ціною близько 4,5 доларів (близько 120 гривень).

Органічні курячі стегна коштують тут 8 доларів за 800-грамову упаковку. (приблизно 210 гривень). Це курятина зі знятою шкірою, без кісток, по суті - філе.

Також Вікторія додала в продуктовий кошик сидр, заморожену піцу, копчені ойстери (устриці) і готове гукамоле (холодна закуска). На все пішло 80 доларів і 23 центи (це включаючи обов'язковий каліфорнійський податок на продаж). За нинішнім курсом це трохи менше ніж 2150 гривень.

Емігрантка зізналася, що купувати в супермаркетах хліб і молочні продукти для неї - справжнє випробування. Так, хліб тут просто "жахливий на смак" і дуже солодкий, а знайти на прилавку натуральний сир - вкрай важко.

Вікторія зазначила, що найбільше її вразило те, що в американських продуктах в супермаркетах дуже багато цукру: "ви уявляєте шинку з медом? Це жах, їсти неможливо, але тут це дуже популярне м'ясо".

Так, солодощі, молочні продукти та хліб вона зазвичай купує у вірмен, у яких в магазині дуже багато імпортних продуктів, зокрема з України.

Кефір в цій торговій точці нагадує український, також тут можна купити українське масло, львівське пиво і гречку за ціною майже 3 долари за упаковку (близько 80 гривень). У вірменському магазині продають пельмені, вареники, пряники та вафлі. Вікторія за лаваш, кефір, сир і шоколадний батончик заплатила 15 доларів (тобто 400 гривень).

У місяць у неї на продукти йдуть сотні доларів. Так, всіх перерахованих закупівель їй з чоловіком і дитиною вистачить на 3-4 дні.

За словами Вікторії, середньостатистична сім'я тут проїдає щомісяця до 1,5 тисячі доларів (за курсом - трохи більш як 4 тисяч гривень). А в середньому американська родина з 3-х людей в Лос-Анджелесі заробляє близько 8 тисяч, і витрачає 1 тисячу на продукти.

Порівнюємо ціни з українськими

Якщо порівняти вартість продуктів в Україні, то на прилавках вітчизняних магазинів ціни набагато нижчі. Наприклад, в популярних супермаркетах, якщо усереднити, покупець може витратити на кіло картоплі 6-15 гривень, на курячі стегна 65-120 гривень, на пів кіло кабачків близько 10 гривень, на білокачанну капусту 5-10 гривень, на буханець хліба 20-30 гривень, на кефір 25-35 гривень, на молоко 27-40 гривень, на шоколадку від 20 гривень і "до нескінченності", на гречку 25-50 гривень, на упаковку сиру від 35 гривень, на авокадо близько 45-50 гривень...

Втім, звичайно ж, відрізняються і ціни на продукти, і зарплати в США та Україні. Так, якщо провести аналогію з українською сім'єю, де обидва дорослі працюють, то загальний їх дохід взагалі не співмірний з американським у 8 тисяч доларів на місяць - тобто близько 215 тисяч гривень, що по суті майже в десять разів більше.