Как в магазинах нас заставляют покупать больше: список секретных приемов

Мы приходим в магазин купить немного продуктов домой, а выходим с полной тележкой. Знакомая картина, правда? А все дело в том, что в супермаркетах и магазинах используются секретные приемы, чтобы заставить покупателя потратить больше и принести прибыль торговой точке.

Отсутствие окон в супермаркетах

Казалось бы, при чем тут окна? А оказывается, это тонкий психологический прием. Вы бродите по рядам супермаркета и теряете счет времени. И перестаете понимать, сколько времени уже провели в торговом центре. Супермаркеты с едой чаще всего располагаются на первых этажах и в них нет окон, именно для того, чтобы покупатель не торопился к выходу.

Комфортность в магазинах

Это в первую очередь касается магазинов с одеждой, но этим приемом уже в совершенстве овладели и продуктовые супермаркеты. В помещении комфортная температура воздуха: летом кондиционер, зимой отопление, музыка приятная и не раздражает, освещение не сильно агрессивное и яркое. Вам хочется остаться там подольше и рассматривать товары, а значит желание что-то купить только возрастет.

Правильные зеркала

В примерочных кабинках зеркала могут существенно отличаться от тех, что находятся у вас дома. Они визуально могут вытягивать вашу фигуру и вам будет казаться, что вы стройнее. Также на стекле может быть напыление, которое создаст эффект более загорелой кожи, а платье или костюм будет выгодно оттенять.

Кассы без возврата

Еще один хитрый прием в супермаркетах. Вы походили по магазину, набрали товар в корзинку или тележку, а на кассе решили, что этот товар вам не нужен. Но вот выложить его некуда – в большинстве торговых точек на кассах нет для этого места. Многие принимают из-за этой тонкости решение купить товар, чтобы не гулять по магазину и искать полку, где вы его взяли. Вместо необходимой полки для таких товаров на кассе стоят стойки с разной мелочевкой в виде конфет, жевательных резинок, салфеток. Пока человек стоит в очереди – он импульсивно добирает такие товары в свою корзину.

Перестановка товара

Старый и работающий метод. Вы приходите в супермаркет возле дома и обнаруживаете, что товары сменили свое месторасположение. Это делается для того, чтобы вы начали их искать и по дороге обошли половину торгового зала. Больше времени на покупки – больше вероятность того, что вы купите больше, чем собирались.