Сколько стоили инаугурации президентов Украины: названы суммы

Инаугурация обходится украинцам в сумму, равную нескольким тысячам минимальных зарплат. Пока еще не известно, сколько средств из бюджета (фактически из бумажников граждан) потратят на проведение церемонии вступления на пост Владимира Зеленского, избранного новым главой государства, поэтому назовем кассовые расходы на мероприятия в случае других президентов Украины.

В силу "прыжков" национальной валюты можно сопоставлять суммы с актуальной в тот момет "минималкой", передает "24 канал".

Как сообщили в Государственном управлении делами, на инаугурацию Виктора Ющенко было потрачено 1,446 млн грн. Вручение президентской "булавы" Виктору Януковичу обошлось бюджету в 1,790 млн грн. В случае с Петром Порошенко торжественная церемония вступления в должность "стоила" 1,284 млн грн.

Во время инаугурации Ющенко (январь 2005 года) минимальная зарплата граждан Украины составляла 262 гривны; когда Янукович становился президентом (февраль 2010 года) она равнялась 869 гривен; когда Порошенко стал главой государства (июнь 2014 года), сумма была 1218 гривен.

Таким образом, если "конвертировать" траты на проведение церемонии вступления на пост президента, то чтобы оплатить инаугурацию Ющенко, 5519 украинцев должны отдать свои "минималки". Принять на президентский пост Януковича стоило 2060 минимальных зарплат. На церемонию передачи Порошенко полномочий главы государства - только 1054.

Иллюстрация: 24tv.ua

Как сообщалось, недавно Владимир Зеленский жестко прокомментировал ситуацию с назначением Верховной Радой даты инаугурации и обвинил народных депутов во лжи.

Напомним, что фракция "Блок Петра Порошенко" поддержит любую дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.