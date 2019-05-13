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БПП будет голосовать за любую дату инаугурации Зеленского

Новости » Выборы 2019    13.05.2019 - 13:40
БПП будет голосовать за любую дату инаугурации Зеленского
Фото: Ирина Луценко (УНИАН)

По словам Луценко, фракция также готова к внеочередным выборам

Фракция "Блок Петра Порошенко" поддержит любую дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Об этом заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

Луценко также заверила, что президент Петр Порошенко готов передать все свои полномочия Зеленскому.

"Наша фракция готова поддержать любое постановление, которое будет вынесено на обсуждение в парламенте. Мы будем голосовать за любую дату. Действующий президент Порошенко готов в определенное законодательством время передать свои полномочия новоизбранному президенту Зеленскому. Когда состоится эта передача власти, лежит в плоскости полномочий Верховной рады. Как только решение будет принято, президент Порошенко готов передать все полномочия и всю информацию", - заявила нардеп.

Она также пояснила, что во фракции БПП готовы к роспуску Верховной рады.

"Фракция БПП готова к выборам как к очередным, так и внеочередным, как и каждая фракция, которая будет принимать участие в этих парламентских выборах", - добавила Луценко.

Подчеркнем, глава фракции БПП Артур Герасимов во время заседания согласительного совета заявил, что фракция соберется сразу после решения профильного комитета по постановлению о дате инаугурации, чтобы определиться, за какую дату инаугурации проголосовать.

Напомним, ранее Парубий заявил, что парламент определится с датой инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского на этой пленарной неделе. Подчеркнем, спикер Рады не уточнил, в какой именно день на этой неделе состоится голосование.

Как писало РБК-Украина ранее, 10 мая Зеленский призвал Верховную раду назначить дату инаугурации на 19 мая.

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