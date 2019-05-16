Скільки коштували інавгурації президентів України: названо суми

Інавгурація обходиться українцям у суму, що дорівнює кільком тисячам мінімальних зарплат. Поки ще не відомо, скільки коштів з бюджету (фактично з гаманців громадян) витратять на проведення церемонії вступу на пост Володимира Зеленського, обраного новим главою держави, тому назвемо касові видатки на заходи у випадку інших президентів України.

В силу "стрибків" національної валюти можна зіставляти суми із актуальною на той момет "мінімалкою", передає "24 канал".

Як повідомили в Державному управлінні справами, на інавгурацію Віктора Ющенка було витрачено 1,446 млн грн. Вручення президентської "булави" Віктору Януковичу обійшлося бюджету в 1,790 млн грн. У випадку з Петром Порошенком урочиста церемонія вступу на посаду "коштувала" 1,284 млн грн.

Під час інавгурації Ющенка (січень 2005 року) мінімальна зарплата громадян України становила 262 гривні; коли Янукович ставав президентом (лютий 2010 року) вона дорівнювала 869 гривень; коли Порошенко став главою держави (червень 2014 року), сума була 1218 гривень.

Таким чином, якщо "конвертувати" витрати на проведення церемонії вступу на посаду президента, то щоб оплатити інавгурацію Ющенка, 5519 українців повинні віддати свої "мінімалки". Прийняти на президентський пост Януковича коштувало 2060 мінімальних зарплат. На церемонію передачі Порошенку повноважень глави держави - лише 1054.

Ілюстрація: 24tv.ua

Як повідомлялося, нещодавно Володимир Зеленський жорстко прокоментував ситуацію з призначенням Верховною Радою дати інавгурації і звинуватив народних депутатів у брехні.

Нагадаємо, що фракція "Блок Петра Порошенко" підтримає будь-яку дату інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.