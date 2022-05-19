Сколько может продолжаться отпуск учителей во время войны: известно, какие есть ограничения

Педагоги направили обращение в Министерство образования и науки Украины по поводу предоставления отпусков учителям во время действия военного положения.

Как учителю получить отпуск

Отметим, что согласно статье 12 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения, в период его действия работникам образовательных учреждений предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 24 календарных дня.

Отмечается, что удлиненную продолжительность ежегодного основного отпуска для педагогических работников учебных заведений не отменяют, но ограничивают на период действия военного положения.

Также неиспользованные в период действия военного положения дни ежегодного отпуска переносятся на период после его прекращения или отмены.

К тому же не запрещено предоставлять в период действия военного положения дополнительный отпуск работникам, имеющим детей.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №7251 от 5.04.2022 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно оптимизации трудовых отношений". Сообщается, что в случае принятия во время военного положения педагогам будут предоставлять отпуск полной продолжительности.

Может ли учитель, уехавший за границу, работать дистанционно

Рабочее место педагога может быть где угодно, в любой стране, для этого не установлены ограничения. Впрочем, этот вопрос возникает так часто, что МОН несколько раз писало письма, что учителям разрешено из-за рубежа дистанционно обучать учеников.

Как оформить больничный, если учитель уехал в другой регион

В частности, необязательно обращаться к тому врачу, с которыми была заключена декларация. Электронный больничный при необходимости формирует тот врач, к которому по новому месту жительства обратился больной. Проверить информацию руководитель школы сможет в любое время в электронном реестре листков нетрудоспособности.