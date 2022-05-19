Скільки може тривати відпустка вчителів під час війни: відомо, які є обмеження

Педагоги надіслали звернення до Міністерства освіти та науки України з приводу надання відпусток вчителям під час дії воєнного стану.

Як вчителю отримати відпустку

Зазначимо, що згідно зі статтею 12 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", у період його дії працівникам освітніх установ надається щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 24 календарні дні.

Зазначається, що подовжену тривалість щорічної основної відпустки для педагогічних працівників навчальних закладів не скасовують, але обмежують на період дії воєнного стану.

Також невикористані в період дії воєнного стану дні щорічної відпустки переносяться на період після його припинення або скасування.

До того ж не заборонено надавати у період дії воєнного стану додаткову відпустку працівникам, які мають дітей.

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №7251 від 5.04.2022 "Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин". Повідомляється, що у разі ухвалення під час військового стану педагогам надаватимуть відпустку повної тривалості.

Чи може вчитель, який виїхав за кордон, працювати дистанційно

Робоче місце педагога може бути будь-де, у будь-якій країні, для цього не встановлені обмеження. Втім, це питання виникає так часто, що МОН кілька разів писало листи про те, що вчителям дозволено з-за кордону дистанційно навчати учнів.

Як оформити лікарняний, якщо вчитель виїхав в інший регіон

Зокрема, не обов’язково звертатися до того лікаря, з якими була укладена декларація. Електронний лікарняний за потреби формує той лікар, до якого за новим місцем проживання звернувся хворий. Перевірити інформацію керівник школи зможе будь-коли в Електронному реєстрі листків непрацездатності.