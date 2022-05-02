В МОН рассказали, когда будут принимать документы первоклассников в этом году

Зачисление детей осуществляется в соответствии с Порядком зачисления, отчисления и перевода учащихся в государственные и коммунальные учебные заведения для получения полного общего среднего образования, утвержденного приказом МОН №367 от 16 апреля 2018 года и приказа МОН №274 от 28 марта 2022 года "О некоторых вопросах организации получение общего среднего образования и образовательного процесса в условиях военного положения в Украине".

Указанный порядок не устанавливает конкретную дату начала приема документов. Местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления в области общего среднего образования ежегодно не позднее чем за один месяц до завершения приема документов, необходимых для зачисления, самостоятельно определяют дату начала приема документов у родителей или заменяющих их будущих первоклассников.

В частности, в Киеве и Хмельницком прием документов начинается 2 мая 2022, в Виннице он стартовал 26 апреля, в Ровно прием начался еще с 1 апреля. Актуальные сроки приема документов следует уточнять в конкретной школе или органах управления образованием населенных пунктов или общин.