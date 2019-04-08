Сколько Порошенко и Зеленский заплатят за дебаты на стадионе: космическая сумма

Дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийском" могут потянуть на очень большую сумму денег. По предварительным подсчетам эта сумма может составить от 6 млн долларов до 8 млн долларов. Об этом пишут "Vesti".

На данный момент точная дата проведения дебатов между кандидатами в президенты еще не известна, а штабы пока не подавали заявку про их проведения. Как сообщил генеральный директор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания, дебаты на НСК "Олимпийский" могут обойтись в 6 млн долларов.

Руководство стадиона в свою очередь, отмечает, что они свои расчеты по дебатам пока не предоставляли, так как не было заявки. И стоимость мероприятия будет зависеть от того, что именно захочет заказчик.

Как рассказал заместитель генерального директора "Олимпийского" Виктор Анисимов, стоимость будет зависеть и от места проведения, и от аренды дополнительных площадей.

"Нужно понимать, что можно провести дебаты во внутреннем дворике, можно в холле чемпионов — только для журналистов, а можно сделать на стадионе со зрителями. Если нужна площадка для размещения передающих станций, то это аренда дополнительного оборудования и площадей. Если мероприятие будет проходить в вечернее время, то необходимо просчитывать свет. В зависимости от размеров сцены нужно понимать, сколько времени уйдет на монтаж, а значит, и на гонорары рабочим. И так далее", - сказал он.

НСК "Олимпийский" (Виталий Носач, РБК-Украина)

Как пишет издание "Вести" со ссылкой на собственные источники, идут переговоры о том, чтобы кандидатам предоставили стадион в аренду на бесплатной основе, но с оплатой коммунальных услуг.

Кроме того, эксперты рассказали, что бывали ситуации, когда НСК "Олимпийский" не брал деньги за аренду, а только лишь за коммунальные и организационные услуги.

"Нередко бывают ситуации, когда через Министерство молодежи и спорта организаторам мероприятий удается договорится, чтобы НСК "Олимпийский" не брал деньги за аренду в обмен на полную оплату коммунальных и организационных услуг. Но это тоже недешево. Бывают такие концерты, когда только за коммуналку вырисовываются цифры около 8 млн грн. Но это скорее исключение", - рассказал эксперт гастрольного рынка Юрий Гулевич.

Он отметил, что, учитывая специфику мероприятия, важно, чтобы были установлены дополнительные экраны, а супероборудования для дебатов не понадобится.

"А вот экраны должны быть качественными и их должно быть много. Один день проведения мероприятия такого масштаба обойдется примерно 1 млн грн. Это если без аренды", - добавил он.

Также Гулевич сообщил, что продать билеты на такое мероприятие будет скорее всего будет невозможно, так как при организации концертов на продажу билетов уходит от полугода и больше.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что украинцы негодуют из-за того, что Порошенко и Зеленский назначили разные даты дебатов.

А также рассказывали о том, что кандидатам в президенты предложили новое место для дебатов.