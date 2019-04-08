Скільки Порошенко і Зеленський заплатять за дебати на стадіоні: космічна сума

Дебати між Петром Порошенком і Володимиром Зеленським на НСК "Олімпійському" можуть потягнути на дуже велику суму грошей. За попередніми підрахунками ця сума може скласти від 6 млн доларів до 8 млн доларів. Про це пишуть "Vesti".

На даний момент точна дата проведення дебатів між кандидатами в президенти ще не відома, а штаби поки не подавали заявку про їх проведення. Як повідомив генеральний директор Національної телекомпанії України Зураб Аласанія, дебати на НСК "Олімпійський" можуть обійтися в 6 млн доларів.

Керівництво стадіону у свою чергу, відзначає, що вони свої розрахунки по дебатам поки не надавали, так як не було заявки. І вартість такого заходу буде залежати від того, що саме захоче замовник.

Як розповів заступник генерального директора "Олімпійського" Віктор Анісімов, вартість буде залежати і від місця проведення, і від оренди додаткових площ.

"Потрібно розуміти, що можна провести дебати у внутрішньому дворику, можна в холі чемпіонів — тільки для журналістів, а можна зробити на стадіоні з глядачами. Якщо потрібна площадка для розміщення передавальних станцій, то це оренда додаткового обладнання і площ. Якщо захід буде проходити у вечірній час, то необхідно прораховувати світло. В залежності від розмірів сцени потрібно розуміти, скільки часу піде на монтаж, а значить, і на гонорари робочим. І так далі", - сказав він.

НСК "Олімпійський" (Віталій Носач, РБК-Україна)

Як пише видання "Весті" з посиланням на власні джерела, йдуть переговори про те, щоб кандидатам надали стадіон в оренду на безоплатній основі, але з оплатою комунальних послуг.

Крім того, експерти розповіли, що бували ситуації, коли НСК "Олімпійський" не брав гроші за оренду, а лише за комунальні та організаційні послуги.

"Нерідко бувають ситуації, коли через Міністерство молоді і спорту організаторам заходів вдається домовиться, щоб НСК "Олімпійський" не брав гроші за оренду в обмін на повну оплату комунальних та організаційних послуг. Але це теж недешево. Бувають такі концерти, коли тільки за комуналку вимальовуються цифри близько 8 млн грн. Але це швидше виняток", - розповів експерт гастрольного ринку Юрій Гулевич.

Він зазначив, що, враховуючи специфіку заходу, важливо, щоб були встановлені додаткові екрани, а супероборудования для дебатів не знадобиться.

"А ось екрани повинні бути якісними і їх повинно бути багато. Один день проведення заходу такого масштабу обійдеться приблизно 1 млн грн. Це якщо без оренди", - додав він.

Також Гулевич повідомив, що продати квитки на такий захід швидше за все буде неможливо, так як при організації концертів на продаж квитків йде від півроку і більше.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що українці обурюються через те, що Порошенко і Зеленський призначили різні дати дебатів.

А також розповідали про те, що кандидатам у президенти запропонували нове місце для дебатів.